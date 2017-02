Funció Pública obre diligències al caçador furtiu del COEX

La secretaria d’Estat de Funció pública va obrir una investigació al treballador del servei de conservació i explotació de carreteres (COEX) que va ser sorprès caçant en hores de feina. Les diligencies obertes per part de la institució governamental s’emmarquen en el preàmbul del que podria acabar derivant en un expedient laboral. Segons va anunciar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, les investigacions determinaran si es va realitzar una infracció que «afecti a la pròpia Administració Pública» i si «es prenen mesures disciplinàries contra el treballador».



El caçador, com ja es va anunciar, s’enfronta a una possible sanció d’entre 1.500 i 3.000 euros per abatre un isard en un vedat de caça i fora de la temporada reglamentària. Segons la Llei de caça vigent, que data de l’any 2000, una infracció molt greu es «castiga amb multes de 1.502,53 a 3.005,06 euros i la suspensió de la llicència de caça per tres temporades».