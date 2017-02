Notícia Ampli seguiment de la vaga a l’Institut Joan Brudieu Els alumnes es queixen de l’atac al català de la LOMCE Cartell de la protesta estudiantil

Una àmplia majoria dels alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de l’Institut de la Seu d’Urgell es van afegir afegir ahir a la crida del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per mobilitzar-se en contra de la LOMCE. La vaga també estava secundada inicialment pel professorat, però el sector s’hi va desvincular després d’arribar a un acord amb el Departament d’Ensenyament que permetrà incorporar 5.500 docents més a la plantilla.



Entre les demandes pròpies que els estudiants consideren que encara no s’han resolt hi ha el fet que la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació (LOMCE per les sigles en castellà) comporta una disminució de les funcions executives dels consell escolars i, per tant, «una pèrdua de democràcia interna». Els joves també critiquen que la nova llei elimina assignatures com l’Educació per la Ciutadania i introdueix el caràcter avaluable de la religió.



Altres crítiques a la LOMCE és que aposta per la competitivitat entre centres educatius, i no pas per la cooperació. Els alumnes tampoc estan d’acord amb la perspectiva lingüística de la llei, que titllen «d’invasió i atac frontal al català», o al fet que s’introdueixin proves estandarditzades i obligatòries en diversos moments del procés d’escolarització per crear «un procés selectiu entre els estudiants que poden arribar a una determinada meta i els que no».



Finalment, també estan en contra que la llei financiï amb recursos públics escoles que segreguen per raó de sexe, una situació que asseguren que fomenta les «desigualtats». A més, es critica que la LOMCE no fa cap al·lusió «i en conseqüència, invisibilitza» les diversitats d’identitat de gènere i sexuals en l’àmbit educatiu segons informa RàdioSeu.