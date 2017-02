Notícia Compromís proposa millorar l’oferta d’estudis superiors El grup vol garantir l’accessibilitat de tothom a la formació

Compromís X La Seu presentarà en el proper ple municipal una moció per impulsar la promoció d’estudis superiors al Pirineu. El text també proposa, com a complement, la creació d’una taula de treball sectorial amb les institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Lleida, Departament d’Ensenyament de la Generalitat i Ministeri d’Educació andorrà) i educatives (universitats, instituts i altres) que voluntàriament vulguin formar part de la iniciativa.



El grup municipal assenyala la importància que els estudis superiors tenen dins la societat actual, tenint en compte que sense ells, «l’evolució social moderna hauria estat impossible». El principal grup de l’oposició a l’Ajuntament de la Seu també subratlla la rellevància que té garantir l’accessibilitat a la formació acadèmica superior per a tots els ciutadans que així ho desitgin, «sense distinció de rendes o ubicació geogràfica».



La moció recull que el Pirineu sempre ha destacat, i destaca encara, per una oferta acadèmica superior escassa, a causa de la seva idiosincràsia i geografia. Així mateix, el text incideix en què «això provoca la marxa de nombrosos joves des del Pirineu cap a Lleida, Barcelona o altres indrets per poder continuar amb els seus estudis superiors, fet que comporta un esforç econòmic molt important per a les famílies (inassolibles en alguns casos) i una pèrdua de capital humà al territori, ja que molts d’aquests joves no tornen al Pirineu per a realitzar les seves carreres professionals, un cop han acabat els estudis».