Domini estatunidenc en el debut a Arcalís del Freeride World Tour

Inici espectacular del Swatch Freeride World Tour (FWT). La imatge que presentava l’estació d’Arcalís de Vallnord era la de les grans ocasions, amb una neu perfecta per a que els millors riders internacionals debutessin aquesta temporada al circuit mundial. Van participar a l’estrena un total de 52 esquiadors i surfistes de neu, amb domini dels Estats Units en categoria masculina.



La vessant escollida per a la prova va ser finalment la Serra de Balma, que presentava unes millors condicions de neu que el Baser Negre, que serà on es disputi avui la segona cita. El traçat tenia la sortida a 2.500 metres i presentava multitud de línies. En la categoria masculina d’esquí, la que presentava més participants, la victòria va ser per a Drew Tabke, que va tenir una actuació estel·lar, amb un salt espectacular i una tombarella cap enrera que li va valer la victòria amb 95.00 punts. Segon va ser el suec Kristoffer Turdell amb 91.33 i tercer el català Aymar Navarro. L’aranès es presentava a la prova amb una wild card, com Dani Fornell, i va sorprendre a tots amb un doble salt molt tècnic i passant per una estreta canal de forma espectacular. Aquesta actuació fa que els organitzadors de l’FWT li donin una altra invitació per avui.



Qui no la podrà tenir és Fornell, que va caure en un salt i finalitzava a la 22a posició amb 39.33. La prova no va anar com esperava el rider andorrà, però tot i així va acabar satisfet per haver-ho intentat. «Són inconvenients de la feina. Era un salt molt potent el que esperava fer, molt gran. Han passat tres persones abans que jo i una d’elles ha caigut. El terreny de la recepció estava bastant pla i m’ha dificultat les coses. He intentat aguantar la pressió, però amb un salt de pràcticament 15-17 metres és complicat aguantar-la. No he estat capaç, he fet una tombarella, he caigut i he acabat la meva línia», indicava Fornell, que va continuar endavant, tot i que «no era qüestió d’anar a arriscar. He fet la meva línia, la que sabia fer. He vist que no tenia cap lesió i he seguit endavant». Després d’aquesta experiència a l’FWT «el meu objectiu segueix centrat en els qualifiers. Aquest és un molt bon entrenament per posar-te a punt i al límit, per jugar amb els millors» i ja està centrat en la pròxima cita, a Eslovàquia, on hi serà «a donar-ho tot i seguir pujant posicions».



En fèmines el triomf va ser per a la italiana Arianna Tricomi, que va realitzar l’exercici amb una línia molt sòlida i fent més salts que qualsevol altre de les competidores. Sumava 76.66. Unes petites errades van impedir que l’estatunidenca Jaclyn Paaso guanyés. Finalment va haver de conformar-se amb la segona plaça del podi amb 72.00 punts. Tercera va ser la canadenca Kylie Sivell amb 70.00.



Després dels esquiadors va ser el torn dels surfistes. Aquí també va haver-hi victòria estatunidenca, en la figura de Sammy Luebke, que s’imposava amb un resultat de 90.00. Guanyava amb un seguit de salts i d’impressionants rotacions. A continuació es classificava l’austríac Thomas Feurstein (84.00) i l’estatunidenc Ralph Backstrom (82.00). En fèmines la suïssa Anne-Flore Marxer va vèncer a Arcalís amb 78.00, amb una selecció de línies estètiques, amb varis salts que plantejava suavement. La van acompanyar al podi l’alemanya Nicola Thost (75.00) i la finlandesa Mikaela Hollsten (70.00).