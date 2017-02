Notícia Samarra explica «detalladament» els suposats delictes comesos per Cinca L’expresident d’Orfund relata l’entramat societari i ratifica la querella contra el ministre El lletrat Alfons Clavera al costat de l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, de camí a la Batllia, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

L’expresident d’Orfund, Joan Samarra, va declarar ahir davant el Tribunal de Corts en el marc de la querella presentada contra el qui havia estat un dels responsables executius de la companyia fonedora d’or i actual ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, i contra l’empresari espanyol i també executiu de la societat, Manuel Terren. Samarra, que acusa els dos querellats d’un presumpte delicte d’administració deslleial, d’apropiació indeguda i de blanqueig de capitals, va arribar a la Batllia a les 11 del matí i va declarar davant la magistrada instructora del cas, Concepció Barón, durant aproximadament dues hores. Segons va explicar el seu advocat, Alfons Clavera, l’expresident de l’empresa amb seu a Ordino va fer una «explicació detallada» dels tres suposats delictes que hauria comés el ministre entre els anys 1997 i 1999.



El representant legal de Samarra va manifestar que el querellant va «ratificar fil per randa» la denúncia presentada contra Cinca i Terren en seu judicial i que va «explicar detalladament tot el funcionament de l’entramat societari d’Orfund». L’advocat també va recordar que la querella «s’acompanya de molta documentació annexa que acredita els fets objecte de l’acció penal» i que «no s’ha afegit cap element nou», ja que «els fets són els que són». El lletrat va apuntar que «estem satisfets» amb la declaració de Samarra, però va preferir no aventurar-se a pronosticar si finalment Cinca acabarà o no sent processat. Al seu entendre, «hem de ser prudents perquè no s’ha de poder fer judicis de valors amb les actuacions dels tribunals. Anticipar-se a la feina de la magistrada instructora no té cap sentit».



les preguntes de la magistrada / Segons va indicar l’advocat de Samarra, la compareixença es va allargar durant dues hores «per la important complexitat jurídica del cas» i, sobretot, pel gran nombre de preguntes formulades per Barón. «El senyor Samarra ha contestat a totes les preguntes amb tot luxe de detalls sobre quins són els fets que han motivat la interposició de la querella», va afirmar.



L’expresident d’Orfund també va reiterar que no va tenir coneixement de l’existència de la societat panamenya, Mariette Holding, fins el 5 d’abril de 2016, quan Cinca va exposar en una roda de premsa la seva implicació en l’afer dels papers de Panamà. Això va ser, tal com diu el querellant, el que va motivar a investigar sobre aquesta societat que assegura que «hauria estat feta fora de l’àmbit d’Orfund». Cal recordar que el principal argument de la querella presentada es basa en el fet que Cinca hauria fet diversos viatges des de Barcelona fins a Andorra entre el 1997 i el 1999 per transportar lingots d’or. Segons Samarra, haurien sortit un total de 96 lingots d’or d’Abidjan (Costa d’Ivori) i només n’haurien arribat 66 a Barcelona.



El ministre de Finances donarà la seva versió dels fets el proper dimarts a la tarda davant del Tribunal de Corts. L’altre querellat, Manuel Terren, està citat a declarar el dijous vinent al matí. Després d’escoltar els dos testimonis que manquen, el Tribunal de Corts podrà demanar declaracions complementàries si ho considera oportú i haurà de decidir si el procés tirarà endavant o no.