L’Alberg de la Comella tanca les portes als turistes i privats

El Comú d’Andorra la Vella ha decidit acabar amb la «comercialització» de l’Alberg de la Comella. Així ho va anunciar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol.



Segons va especificar la cònsol, «fa temps que teníem aquesta decisió sobre la taula. I és que quan vam dissoldre Turecav, ja vam dir que no volíem fer la competència als hotels i altres establiments turístics de la parròquia». Per aquest motiu, a partir d’ara l’alberg ja no acollirà més pernoctacions de particularsforans o del Principat. Tot i això, les instal·lacions continuaran obertes, «ja que seguirem fent activitats com colònies o estades».



Un altre motiu que ha portat al comú a prendre aquesta decisió és la divergència dels serveis que oferia darrerament l’alberg, ja que segons Marsol, «durant el darrer any s’han fet comunions, bodes, etc. I aquestes no són les competències pròpies d’un alberg».



Marsol també va especificar que ara s’obrirà un procés de reflexió, i s’estudiarà si les instal·lacions de l’alberg poden acollir altres serveis com un centre d’interpretació per a la vall del Madriu-Perafita-Claror.



Precisament, el Comú d’Andorra la Vella adquireix a partir de la setmana que ve la presidència de la comissió de gestió de dita vall i la seva intenció és potenciar «més» aquests espais naturals, «i un bon camí podria ser aquest nou centre».

Posició de la minoria / Des de la minoria, el conseller Jordi Minguillón va especificar que no entén el tancament de l’alberg, ja que fins ara les instal·lacions «s’han anat mantenint, no tenien beneficis però tampoc pèrdues». Marsol va confirmar aquesta estabilitat i va destacar que al llarg de l’any passat es van registrar prop de 5.000 pernoctacions.



D’altra banda, la consellera de la minoria Dolors Carmona va puntualitzar que tampoc veu clar el tancament tenint present que «no s’estava fent una competència deslleial als altres establiments turístics de la parròquia». Tot i això, veu positiu poder-hi ubicar un centre d’interpretació.