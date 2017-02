Marsol només veu viable un casino al Centre de Congressos

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va confirmar ahir que el comú ha decidit publicar la concessió del Centre de Congressos amb certa rapidesa degut als «moviments» que hi ha hagut darrerament. I és que en vista de les possibilitats que està mostrant Caldea i desprès que el ministre portaveu, Jordi Cinca, anunciés que durant el mes de juny es preveu licitar el casino, el Comú d’Andorra la Vella ha vist la necessitat de «fer un esforç» i posar a disposició dels interessats el Centre de Congressos.



Tot i això, i com ja va especificar Cinca, la decisió final dependrà del Govern. En aquest sentit, Marsol va destacar que si finalment l’Executiu especifica que les sales de joc no es poden fer a la capital, «haurem de buscar un altre ús per al centre, però serà difícil, perquè fins ara, tots els que ens han vingut a veure per la concessió del centre ho han fet amb la intenció d’ubicar-hi un casino.

Queixes de la minoria / D’altra banda, les minories del comú van lamentar que «un cop més» des de la majoria «no s’hagi tingut en consideració la nostra participació. I és que en aquest cas, s’ha volgut establir unes bases de concessió del Centre de Congressos sense comptar amb nosaltres». En resposta, Marsol va puntualitzar que fins el proper dilluns no es poden recollir les bases i que tenen tres dies per fer les modificacions que escaiguin. Precisament, tots els consellers es van reunir ahir a la tarda per acabar d’aprovar les bases del concurs en conjunt.