Duró diu que va cobrar el 18% d'una operació a Gabón El soci de Pujol Ferrusola va rebre el 50% del total a Andorra

Josep Duró, un dels socis de Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, va declarar ahir a la Batllia per videoconferència que en els seus negocis de Gabón es va emportar una comissió d’un 18% per la seva participació en la concessió a l’empresa Isolux d’un contracte per a la implantació de línia elèctrica al país africà, segons publicava ahir Europa Press.



Segons va concretar Duró davant del jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, la quantitat se li va abonar per haver actuat com a introductor del negoci i per assistir a la reunió de presentació i dues posteriors. Així mateix, va informar que a l’operació també hi va participar el seu cosí Pierre Duró.



Josep Duró també va explicar que coneixia a Pujol Ferrusola i a la seva dona, Mercè Gironés, des de feia temps i va rebre una trucada del primogènit de la família en la qual aquest s’interessava pels seus contactes a Gabón. Pierre Duró estava assentat al país per la qual cosa ambdós cosins es van mostrar disposats a intervenir en el negoci.

El soci de Pujol Ferrusola va detallar davant de la Justícia que van pactar des d’un inici cobrar un percentatge del 82% amb la condició imposada per Isolux, que llavors presidia Luis Delso, que la quantitat total per la intermediació en el negoci seria abonada al fill gran de l’expresident de Catalunya.



L’empresari va manifestar que van rebre la seva part a través d’una transferència a un compte a Gabón. Posteriorment, Josep Duró va rebre el 50% d’aquesta quantitat a Andorra, on encara resideix.



A més, va indicar que Pujol Ferrusola es va mantenir al marge de les negociacions dutes a terme amb els bancs, el Govern i el Parlament gabonès, i que van ser els dos cosins els que es van ocupar del gruix de l’operació.



El jutge José de la Mata investiga el primogènit dels Pujol per presumptes delictes de blanqueig, frau fiscal i falsedat documental en el marc de la causa en què l’investiga per cobrar comissions il·legals, rentar capitals de suposat «origen criminal» i deixar fora de l’abast de la Justícia espanyola almenys 2,4 milions.



Operacions també a Mèxic / El magistrat sospita que Luis Delso va pagar en total d’1,2 milions d’euros a les empreses de Pujol Ferrusola i la seva exdona per diferents operacions. Més de 650.000 euros d’aquesta quantitat correspondrien a la implantació de la línia elèctrica a Gabón.



A més, el primogènit dels Pujol va aconseguir que li adjudiquessin l’ampliació de diverses autopistes a Mèxic i va rebre entre 2006 i 2008 un «profit net» de gairebé 14 milions d’euros per part d’Isolux per participar en el projecte Blau de Cortés, que es va desenvolupar a la Baixa Califòrnia Sud mexicana.