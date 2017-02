El comú dóna un ultimàtum a l’empresa gestora d’Els Pouets

El comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir concedir una última pròrroga a l’empresa adjudicatària de l’aparcament Els Pouets. La data límit per finalitzar les obres serà el proper divendres.



Segons va detallar la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, es tracta de l’última oportunitat. Si passada aquesta data no s’han finalitzat els treballs, l’empresa haurà de lliurar les claus al comú i no tindrà més possibilitats de gestionar les instal·lacions. A més, si no entrega les claus, hi haurà una penalització de 500 euros per cada dia que passi sense entregar-les. I si finalment es rescindeix el contracte, el comú cobrarà la garantia que s’estableix habitualment en obres com aquestes, que en dita ocasió és de 60.000 euros.



En principi, si l’empresa acaba regentant la gestió de l’aparcament, ho podrà fer durant un període de 25 anys. Tot i això, si les instal·lacions estan tancades al públic més de 20 dies seguits o més de 30 dies a l’any, el comú podrà rescindir el contracte.



Tanmateix, la corporació tindrà la possibilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques al teulat de l’aparcament si així ho veu convenient. Amb tot, Marsol va especificar que la voluntat és poder obrir l’aparcament quan abans millor i oferir així «un espai d’estacionament a la parròquia. I més en una zona tant necessària com aquesta». Per tant, el comú confia en què l’empresa finalitzi els treballs dins del termini.

En aquest sentit, la cònsol va especificar que l’empresa confia en poder complir els terminis, i que en mostra de la seva «voluntat», ja està buscant personal per treballar en l’aparcament.

Visió de l’oposició / El conseller de la minoria Jordi Minguillón, va destacar la importància de poder obrir l’aparcament i va valorar positivament la resolució de l’acord.



D’altra banda, la consellera de la minoria, Dolors Carmona, va retreure el fet que a banda de no respectar els terminis establerts en un principi, l’empresa contractés una tercera entitat per realitzar els treballs. Una acció que anava en contra de l’acord. Al respecte, Marsol va reconèixer que han sigut diverses les infraccions que s’han comés per part de l’empresa però que la prioritat era «obrir l’aparcament i oferir aquest servei a la ciutadania».



L’entitat al·lega problemes «de força major» / El contracte entre el comú i l’empresa adjudicatària de l’aparcament Els Pouets establia que les obres havien de finalitzar-se abans del 8 de juny de l’any passat. El termini no es va complir, i com ja es preveia en el contracte, es va donar la possibilitat d’ampliar els treballs fins el 8 de desembre. Tot i això, va passar aquesta data i els treballs encara no es van finalitzar.

Segons va detallar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, l’empresa va al·legar que havia tingut problemes «de força major» i que per aquest motiu no havia pogut acabar les obres a temps. Entre les problemàtiques que va detallar l’empresa, es troba la desinformació per part dels representants de l’entitat que es trobaven al Principat. En aquest sentit, Marsol va matisar que l’empresa ha interposat una denúncia a la Batllia contra els representants per aquesta i altres controvèrsies amb què s’han anat trobant.