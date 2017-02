Notícia Andorra, a la posició 33 del rànquing de llibertat de premsa El Principat perd una posició respecte el 2015 i continua molt lluny del cinquè lloc dels anys 2012-2014 Captura de pantalla del rànquing de llibertat d’informació elaborat per Reporters sense Frontera. Autor/a: EL PERIÒDIC

«Zero llibertat d’informació». Així de contundent es refereix a Andorra l’informe de l’oenagé Reporters sense Fronteres (RSF) sobre la llibertat d’informació al món. El Principat es troba a la posició 33 d’un rànquing amb 180 països. Les dades corresponen al 2016 i es poden consultar al web de RSF (www.rsf.org).



Sobre Andorra, l’informe no escatima crítiques: «Els mitjans de comunicació són molt dependents dels interessos empresarials, polítics i religiosos. Constantment hi ha conflictes d’interessos, hi ha dificultat per cobrir la informació bancària i la manca de lleis que protegeixen la llibertat de premsa i la confidencialitat de les fonts són els principals problemes dels periodistes».



Andorra, a més, ha perdut una posició respecte el rànquing del 2015, quan va ocupar la posició 32. L’hecatombe, però, va arribar amb l’informe del 2015 ja que les tres primeres vegades que el país va aparèixer a l’estudi de RSF (2012, 2013 i 2014) ocupava una satisfactòria cinquena posició. La caiguda va ser estrepitosa: 27 posicions de cop.



En el rànquing del 2016, els tres primers països en llibertat de premsa són Finlàndia, Països Baixos i Noruega. Els tres pitjors de la llista, és a dir, en les posicions 178, 179 i 180, són Turkmenistan, Corea del Nord i Eritrea.



França i Espanya tampoc surten molt ben parats en l’informe: França ocupa la posició 45 i Espanya la 34, just després d’Andorra. En canvi, Portugal es troba en el lloc 23è de la llista.



Fa unes setmanes, una delegació del Greco que avalua la corrupció dels països es va reunir amb representants dels mitjans del país per comentar la censura i la llibertat de premsa.