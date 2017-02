Gala de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques

Posada de llarg de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques del Principat d’Andorra (ACPA): el Centre de Congressos d’Andorra la Vella acull aquest vespre la gala de presentació de l’entitat que presideix Jose Pozo.



L’esdeveniment acollirà unes 500 persones, entre les qual hi haurà representants del món polític, empresarial i cultural, però l’entitat encara no ha rebut la confirmació de si hi assistirà la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i altres representants del ministeri, que hi estan convidats. Entre les persones que han confirmat la seva assistència hi ha els cònsols David Baró, Conxita Marsol, Trini Marín i Jordi Torres; els presidents de la CEA, de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i de la comissió Marca Andorra, i gent de l’àmbit audiovisual i social.



La presidenta de l’Acadèmia Catalana del Cinema, Isona Passola, assistirà a l’acte i, a més, farà un discurs, apadrinant així l’homòloga andorrana.



Durant la gala es projectaran diversos vídeos, com la promoció dels premis Isard (els Gaudí o els Goya a l’andorrana), un avançament de les pel·lícules que s’estan rodant amb participació andorrana (Danger, Solo i Impacto). La vetllada finalitzarà amb la presentació i projecció del llargmetratge 73 minuts, escrit i dirigit per Jose Pozo i rodat íntegrament a Andorra. La introducció serà a càrrec d’Enrique Fernández i Miguel Ángel Poveda (productors), Jose Pozo (director) i els actors Alain Hernández i Elisabet Terri, coprotagonistes del film. També hi actua la jove andorrana Valentina Castro.



Recentment, l’ACPA ha criticat l’actitud de la ministra Gelabert envers la constitució de l’associació ja que, segons Pozo, després d’engrescar-los a la creació de l’Acadèmia de Cinema, l’ACPA no ha estat acceptada al Registre de Societats. Tot i el bloqueig administratiu, la presentació de l’ens tira endavant. Pozo ha dit que hi ha més de 40 associats a l’entitat. El president ha afirmat que «l’únic que vull és que el projecte arrenqui i si el problema sóc jo, marxo i ja està».