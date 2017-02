Cesc Gay roda a Andorra una sèrie d’escàndols financers

El director i guionista Cesc Gay (Barcelona, 1967) rodarà en breu una sèrie a Andorra basada en escàndols financers. La producció, que es titularà Fèlix, és un thriller en clau d’humor que transcorre al Principat. «Sempre he estimat Hitchcock, però mai havia tingut l’oportunitat de fer una pel·lícula d’aquest estil, així que ho intentaré amb la sèrie», ha explicat Gay.



El projecte, finançat per Movistar Plus, es va anunciar a l’últim Festival de Cinema de Sant Sebastià. La plataforma televisiva pretén estrenar la sèrie la pròxima temporada. La selecció de figurants s’està realitzant a Andorra. Si han vist algun cartell d’un càsting per participar en una producció és la de Fèlix.



Cesc Gay és el responsable de pel·lícules com Truman, Krampáck, En la ciudad, V.O.S, Ficció i Una pistola en cada mano, amb les quals ha acumulat diversos premis i nominacions als Goya. A més, Gay es va estrenar al teatre l’any 2015 amb la seva primera obra, Els veïns de dalt, una producció que s’ha pogut veure a la Temporada de teatre del país.



Amb Truman, Gay va guanyar el Goya al millor guió original, direcció i pel·lícula, i els dos protagonistes, Ricardo Darín i Javier Cámara, es van fer amb el guardó a la millor actuació.