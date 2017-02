Notícia Martí aprofita les reserves d’esmenes per picar pedra Cap d’elles fructifica però les sis hores emprades per parlar-ne generen l’expectació que mereix el tema estrella: l’aprovació del pressupost del 2017 El cap de Govern, Toni Martí, durant la intervenció d’ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

La prèvia al moment àlgid de la jornada d’ahir al Consell General es va fer eterna. Gairebé sis hores per debatre deu reserves d’esmenes: dues de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i vuit del Partit Socialdemòcrata (PS). Totes elles tombades i amb els liberals desmarcant-se amb abstencions en totes menys a la de limitar les transferències –a la qual van votar en contra–, al·legant, en paraules de Carles Naudi, que el pressupost del 2017 «no s’aguanta per enlloc».

La reserva d’esmena que menys suport va rebre va ser la de limitar les transferències als comuns al 45% la inversió i al 15% les polítiques socials i culturals: proposta a càrrec del socialdemòcrata Pere López.



El tema tenia molt a veure amb la qüestió estrella de la sessió extraordinària –la congelació de les transferències– i Toni Martí no va deixar passar l’oportunitat de picar pedra per fer canviar l’opinió del PS i que acabés donant el sí a l’aprovació de 54,6 milions que s’han de destinar als comuns, en l’única intervenció que va dedicar a les reserves d’esmenes. «No ho acceptarem. Posaríem en tensió als comuns», va argumentar el cap de Govern. «Aquests criteris estan recollits en la nova llei de pressupost en la qual estem treballant, cosa que vam debatre ahir [per dimecres] amb vostès [el PS]. Agafo el compromís de presentar aquest projecte abans de final de mes», va prometre.



«Sorprèn la seva intervenció ara, com si la resta de reserves d’esmenes no fossin importants», va replicar López, que es va trobar amb tres vots a favor, 24 en contra i cap abstenció.



També la proposta de reduir el control de fiscalització en matèria de treballs i estudis tècnics exteriors en 200.000 euros per destinar-los a incrementar el projecte de control fiscal de les parapúbliques, a càrrec del PS, va rebre tres vots a favor, però 14 en contra i 10 abstencions, sent SDP un dels prefereixen no mullar-se argumentant, en boca de Víctor Naudi: «Compartim el plantejament però no per treure-ho d’aquí».



La demanda d’augmentar el pressupost del projecte de polítiques d’igualtat destinat a infants, adolescents i víctimes de la violència de gènere a càrrec del PS també va rebre l’abstenció d’SDP per acabar amb un altre resultat en les votacions de 3/14/10. L’argument de Sílvia Bonet, que no veu adient la contrapartida: treure els diners del pressupost destinat als recursos del Centre Nacional d’Emergències.



La resta de reserves d’esmenes van tenir els resultats habituals: cinc a favor, 14 en contra i vuit abstencions. Curiós el cas de la primera de la jornada, feta per SDP, sobre la llei de serveis socials i sociosanitari i centrada en eliminar els familiars de segon gran de ser responsables en la Unitat Familiar de Convivència. Es va convertir en una discussió de 55 minuts, lògica amb DA, però no tant amb el PS, que ara dona suport als seus col·legues progressistes després de fer-los la cobra al 2014, quan es va crear la llei, per posicionar-se a favor del Govern.



Els sis temes restants van ser la de la proposta d’augmentar el pressupost de Uifand en 123.000 euros, canviar la llei del pla de pensions de la funció pública referent a recuperar la figura del funcionari, limitar a la meitat les contractacions d’eventuals, reduir en 200.000 euros el pressupost per a treballs i estudis tècnics per incrementar el projecte de control fiscal en les parapúbliques, invertir més en la informàtica del departament de tributs i fronteres i reduir el pressupost de l’edifici The Cloud, segons el PS un projecte «que avança a cegues», que de primeres costava segons ells «25 milions, després 30 i segons les últimes notícies, 44» i que no té cap pla de viabilitat definit, cosa preocupant per a un projecte que consideren «de tan grans dimensions i amb tantes incerteses».



S’esperava que cap d’elles fructifiqués, però les sis hores dels teloners, les reserves d’esmenes, van servir, per lent, per aixecar l’expectació desitjada perquè sortís a escenari l’artista principal que tant s’esperava: l’aprovació del pressupost.