El diferencial del preu del tabac es manté un 30% La taxa de consum s'incrementa un 10%

Per unanimitat, el ple del Consell General va aprovar ahir l’augment d’un 10% de la taxa de consum del tabac. Amb aquest augment de la taxa d’importació, el ministre de Finances, Jordi Cinca, calcula que en un any l’Estat ingressarà més de 10 milions d’euros (el 2017 no perquè l’increment s’aplica a partir del mes de març).



Amb tot, Cinca va insistir que el diferencial del preu del tabac amb Espanya serà del 30%, de manera que continua sent més competitiu. El diferencial s’ha de mantenir però ha de ser d’un percentatge que no promogui el contraban ni les xarxes de tràfic il·lícit, va argumentar el ministre. Cinca va assegurar que totes les decisions es prenen sempre amb la voluntat de mantenir el sector tabaquer.