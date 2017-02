L’FC Andorra no pot deixar escapar punts amb el cuer

L’FC Andorra torna a jugar un partit a casa, després de dos desplaçaments consecutius. Avui rep al CD Masnou, el cuer de la classificació. Era un equip que semblava sentenciat fa setmanes per baixar a Segona Catalana, però en les últimes jornades ha reaccionat amb un canvi profund de plantilla, que li ha servit per estar enratxat i pensar que la salvació és possible. El matx es juga a la Borda Mateu a les 16.00 hores.



Cara a cara hi haurà dos equips en bona línia. Els tricolors confien en sumar una tercera victòria consecutiva que els permeti seguir entre els millors. I tornar a tenir aquella regularitat de fa temps com a local. L’objectiu és «ser tan forts com ens vam mantenir l’any passat a casa», afirma Ludo, extrem del conjunt andorrà. L’equip ha retornat a aquella seguretat al darrere que se li havia trobat a faltar en algun moment. «Tornem a tenir la defensa com a punt fort. Els partits es guanyen des de darrere», i més si volen continuar en la part alta de la classificació: «La sensació que tenim és la d’estar a dalt i poder pujar. Hi ha quatre o cinc equips amb els que lluitarem fins l’última jornada».



El Masnou es presenta al Principat amb la moral alta. Sense conèixer la derrota els últims cinc enfrontaments i havent perdut només un dels darrers vuit. «És cuer, però porta als últims cinc partits tres empats i dues victòries, una d’elles amb l’Horta. Això demostra que no hi ha rival fàcil» en aquesta categoria. Els tricolors esperen un contrincant «com tots els que venen aquí, tancats al darrere, sortint a la contra i aprofitant l’estratègia». Són baixa per lesió Uri, Viladot, Cisteró i Aaron. Aquests dos últims es troben en el tram final de la seva recuperació i aquesta setmana ja van començar a entrenar amb el grup. Per sanció no jugaran Robert i Victor Hugo.