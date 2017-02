Notícia Inquietud entre els contractistes per la possible reducció de la inversió pública El sector tem que el Govern redueixi la partida d’obra pública per fer front a l’augment de les transferències Dos operaris treballen en les obres de l’antic hotel Rosaleda el juny de l’any passat. Autor/a: TONY LARA

Els contractistes d’obra pública estan «inquiets» després que dijous l’oposició rebutgés congelar, un any més, les transferències comunals. Per pagar els 63 milions d’euros que pertoquen als comuns per llei –les transferències estaven estancades des del 2014 en 54,6 milions–, el Govern pot o bé augmentar l’endeutament de l’Estat o bé fer retallades en altres partides. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ja va avançar en la sessió parlamentària que va servir per aprovar els comptes de l’Estat que no optarien per apujar l’endeutament. Els contractistes doncs, temen que els diners que falten per pagar als comuns es transfereixin de la partida d’inversió i que, per tant, es redueixi l’obra pública.

Un fet, deixava clar ahir el gerent de l’Associació de Contractistes d’Obra (Acoda), Víctor Filloy, que «seria negatiu no només perquè disminuiria la nostra feina sinó també perquè tindria un impacte molt negatiu en l’economia del país».



Més marge de temps/ Amb tot, cal recordar que de moment l’Executiu únicament transferirà els 54,6 milions d’euros que estaven pressupostats i que no serà fins a principis del 2018 quan s’hagi tancat la liquidació del 2016 que abonaran als comuns els 8,6 milions restants fins als 63 milions que els pertoquen. Aquest període d’un any, va exposar Filloy, «dona prou marge de maniobra al Govern per analitzar quins projectes o punts del pressupost no han tirat endavant per la raó que sigui i agafar d’aquí i d’allà per repartir l’impacte de la reducció». L’opció fàcil, indicava, «és tocar la caixa de la inversió però això tindria conseqüències molt importants, ja que deixaríem de generar nou milions en l’economia del país». I afegia que «dins dels 400 milions del pressupost es poden eliminar petits projectes que no tinguin un impacte tan important».



El gerent d’Acoda confessava que, malgrat que confien que el marge de temps serveixi perquè Govern estudiï d’on treu els diners, la «incertesa» de no saber amb quin import final comptaran els contractistes «genera inquietud» al sector. Per això, demana a l’Executiu «precisió, organització, una execució del pressupost elevada i repartida de forma equitativa tots els mesos de l’any». Perquè, tal com adverteix, «que agafessin tots els diners de la partida d’inversió seria un drama, ja que reduirien el nostre pressupost un 25%». «El que demanem és que ens afecti el mínim possible, ja que l’obra pública està estretament lligada a l’activitat econòmica del país».



El gerent de l’associació va manifestar que van mantenir diverses reunions amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, abans de la sessió al Consell General de dijous en les quals se’ls va informar dels possibles escenaris que es podien produir segons la direcció final del vot del Partit Socialdemòcrata. Un cop clar el no dels socialdemòcrates, Filloy augura que un cop signants els comptes de l’Estat pels dos coprínceps es tornaran a trobar per valorar la situació.