Notícia Els comuns de DA ratifiquen el compromís amb el Govern Els cònsols, a favor d’unes transferències al tomb dels 54 milions

Els comuns governats per Demòcrates per Andorra (DA) van anunciar ahir que ratifiquen el seu compromís amb el Govern en el marc del procés de revisió de les competències i les transferències comunals, segons un comunicat emès pel propi grup. En aquest sentit, els cònsols de les parròquies governades per DA van reafirmar la seva voluntat de prosseguir amb el procés de reforma de les competències i les transferències i de mantenir l’import global de la transferència als comuns al tomb dels 54,6 milions previstos a l’acord institucional de l’abril del 2014.



Els cònsols de Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es van reunir ahir amb el cap de Govern, Antoni Martí, la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, els presidents del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró i Miquel Aleix, el secretari general del partit, Èric Jover, i el secretari d’organització, Esteve Vidal, per valorar l’escenari després de la votació del pressupost en què el Consell General va rebutjar mantenir les transferències congelades en 54,6 milions per a l’exercici 2017.



Els cònsols van recordar que aquesta quantitat queda fixada en l’acord institucional del 2014 i que aquest es va prorrogar la tardor passada amb el vistiplau dels set comuns. És per això, van reiterar, que «els marcs pressupostaris de les corporacions ja estan elaborats tenint en compte aquesta transferència».



Més enllà de l’exercici 2017 en què rebran finalment 8,4 milions més dels previstos, tant els cònsols com els representants del Govern, el grup parlamentari i el partit, es van mostrar conformes en situar la transferència als comuns resultant de la revisió del model al tomb de l’esmentada quantitat de 54,6 milions, «una quantitat que permet als comuns continuar amb la política de sanejament de les finances comunals i rigor en la gestió i que, a la vegada, és suficient per prestar uns serveis de qualitat i dur a terme les inversions necessàries per al territori».



Els cònsols majors i menors demòcrates van deixar clar que «la responsabilitat per garantir la sostenibilitat de l’Estat és compartida entre el Govern i els comuns. És per això que els mandataris comunals entenen que el model de transferències vigent fins ara precisava d’un reajustament per garantir la sostenibilitat. Una sostenibilitat, consideren, que quedaria compromesa a llarg termini si la transferència als comuns continués creixent al ritme que ho ha fet en elsdarrers anys.