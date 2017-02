Inici Actualitat

Notícia Sant Julià destinarà els 8,4 milions d’euros a eixugar endeutament Vila assegura que respectaran la decisió del Consell General El cònsol Josep Miquel Vila. Autor/a: ANA / J.R.

Sant Julià de Lòria destinarà els 8,4 milions d’euros de més que rebrà del Govern en concepte de transferències a «alleugerir l’endeutament» de la parròquia. Així ho va assegurar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, en declaracions a l’ANA. Vila manifestava que és necessari alleugerir la situació financera del comú i reduir un «endeutament important».



L’anunci arriba després que dijous el Consell General rebutgés una nova congelació de les transferències comunals i, per tant, obligués a l’Executiu a pagar els 63 milions d’euros que corresponen per llei a les corporacions. El cònsol va assegurar que «s’han de respectar les decisions que prengui el Consell» i «acatar-les». Preguntat per si veuria bé un retorn dels comuns de la part de més de les transferències, Vila va respondre que en el cas de Sant Julià, «acatarem el que digui el Consell, i el senyor Martí ja farà el que hagi de fer». I va deixar clar que «la nostra vocació és arreglar els problemes de la parròquia»



L’increment no serà per Naturlandia/ Vila va deixar clar que l’augment de les transferències comunals no revertiria en l’endeutament de Naturlandia. El cònsol lauredià va recalcar que «són dues coses diferents», i va afirmar que la vocació de la corporació és assolir un parc «sense despeses ni necessitats».



Vila va indicar que pel que fa al compte d’explotació del 2016, Naturlàndia «no generarà pràcticament endeutament o molt poc». Tot i això, el cònsol va reconèixer que el compte no està encara tancat i que malgrat que no genera beneficis «estem arreglant una mica les xifres».



Així mateix, va afirmar que els darrers problemes i intervencions realitzats al Tobotronc tenen el seu origen en les inclemències meteorològiques. Les nevades i les revisions han obligat a tancar en diverses ocasions l’activitat. El cònsol també va apuntar que la intenció del comú és incrementar els períodes de revisió del parc, ja que segons va dir «ens hem adonat que cal realitzar més revisions al parc, per tal de millorar la qualitat del servei».