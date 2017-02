El tallarol, l’arpella i la xivitona deixen el Principat

Andorra participa en l’Atles dels Ocells Nidificants d’Europa–2 (EBBA2). Un projecte que involucra més de 50 països europeus, incloent la part occidental de Rússia, el Caucas i Turquia, i que incorpora informació de més de 500 espècies nidificants entre els anys 2013 i 2017.



Segons informa l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), darrerament s’ha fet una prova pilot amb 15 aus i les diferents característiques de cada espècie. A través de l’enllaç mapviewer.ebba2.info/, es poden consultar els mapes provisionals d’ocurrència, categoria de nidificació, abundància i la diferència amb l’Atles de 1997 d’aquestes espècies.



D’aquestes 15 aus, només quatre tenen presència actualment al Principat: el gaús (conegut també com duc, dugo, dúgol,o brúfol), el pela-roques (anomenat també gabeador o totestiu), la merla o merla negra i el còlit gris (conegut també com coablanca o bitxac rogenc). I en comparació a l’Atlas de 1997, tres espècies (de les 15 estudiades) han abandonat el Principat. Es tracta del tallarol capnegre o busquereta capnegra, la xivitona vulgar o siseta de pit blanc i l’arpella pàl·lida o arpellot pàl·lid.



Des de l’IEA es puntualitza que Andorra participa en aquest «engrescador projecte gràcies a les tasques de prospecció fetes per col·laboradors voluntaris, sota la coordinació del Cenma i amb el suport de Biocom». Així com a la col·laboració del Cos de Banders.



Proves pilot / Les proves pilot que s’han fet ara serveixen per «testar» la metodologia de càlcul i generació dels mapes, i també per detectar les dificultats i errors possibles i esmenar-los abans d’enviar la informació per totes les espècies.

D’aquesta manera, l’IEA detalla que la temporada de nidificació d’aquest any és l’última prevista i Andorra ja ha acabat pràcticament la prospecció arreu del territori. «Hi ha països, però, que encara tenen molts quadrats a prospectar i busquen ajuda d’ornitòlegs voluntaris». Per tant, qui hi estigui interessat pot consultar les localitats gràficament a través del següent enllaç: http://www.ebba2.info/contribute-with-your-data/finding-gaps/.



Amb tot, l’IEA assegura que aquest és un repte «engrescador per l’ornitologia europea, a la que proveirà de dades vitals sobre el coneixement i la conservació de les espècies». A més, «sota el paraigües de l’link European Bird Census Council (EBCC) aquest projecte busca actualitzar l’Atles publicat l’any 1997 (les dades del qual tenen ja més de 30 anys)».

Tot i això, els resultats de tot el projecte no s’obtindran fins l’any 2020. I un cop recopilada la informació, aquesta sortiran a la llum en forma de la publicació d’un llibre, mapes digitals online i una gran base de dades «a disposició per poder elaborar un gran nombre d’estudis científics».