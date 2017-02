La segona prova s’ajorna esperant a tenir condicions de neu fresca

El fora pista és una disciplina que necessita unes característiques molt especials per a poder desenvolupar-se. No només es pensa en l’espectacle, que es deixa en un segon grau, perquè sempre passa per davant la seguretat física dels participants. I per aquesta circumstància els organitzadors del Swatch Freeride World Tour (FWT) van decidir-se a ajornar la segona prova programada a Arcalís, que s’havia de disputar ahir. Tot apunta que es podrà realitzar dimecres de la setmana vinent al Basser Negre.



El calendari del circuit mundial va estrenar-se dijous a l’estació de Vallnord a la Serra de la Balma i per l’endemà estava previst que es desenvolupés una segona cursa, que substituïa a la que s’havia de realitzar a Chamonix-Mont-Blanc (França). Els organitzadors decidien ahir a primera hora que finalment la cursa no es portés a terme al Basser Negre per comptar més endavant amb un traçat en les millors condicions. Les nevades previstes de cara al cap de setmana i dilluns faran que hi hagi una capa nova de neu fresca que millorarà els recorreguts. La finestra meteorològica està oberta fins el dia 16 i tot apunta que es podrà disputar el 15. El dia abans, dimarts, s’espera un cel tapat.



«L’ajornament es produeix perquè esperem a tenir millors circumstàncies. Les condicions eren regulars tant pel que fa a la llum com de neu i no ens permetia donar el mateix espectacle d’ahir [per dijous]», assegurava Nicolas Hale-Woods, CEO de l’FWT. La segona prova s’aparca uns dies i les previsions indiquen que es podrà realitzar: «La finestra meteorològica ens permet ser molt optimistes amb la neu nova de la setmana vinent». Dimecres, tot i que encara no ho poden confirmar, es disputarà la segona de les curses d’Arcalís. «Tenim flexibilitat i dependrà de quines són les condicions», igual que la vessant que l’aculli. El plantejament, sempre que sigui possible, és el Basser Negre, on es pensava per ahir i el preferit per tots per les possibilitats que dóna al rider. Amb les precipitacions esperen un traçat en les millors condicions: «Si la neu està freda millor que humida, però són molts els factors que hi entren per optimitzar l’espectacle». Precisament l’estrena del circuit mundial dijous passat va aportar un grau d’espectacle a valorar. «Va ser una competició de molt alt nivell amb moltes línies diferents, les accions van ser increïbles», assegura Hale-Woods.



Ahir a la tarda a la plaça del Poble d’Ordino es va realitzar la cerimònia d’inauguració de l’esdeveniment. Els ocupants dels podis de la primera prova van pujar a l’escenari per dir la seva. Especialment satisfet estava el català Aymar Navarro, que va concloure tercer. Hi participava gràcies a una wild card i de cara a la segona cita també s’ha guanyat el lloc. «La veritat és que estic una mica sorprès, no m’ho esperava. Tenia una bona línia, però hi ha molt nivell i molts bons riders. Encara no m’ho acabo de creure», admetia l’aranès.

Avui, El Dorado / Mentre s’acaba de decidir la data exacta per a realitzar-se la segona prova de l’FWT a Arcalís, avui si les condicions meteorològiques ho permeten es portarà a terme l’etapa andorrana de El Dorado Freeride Junior Tour, que consta de quatre proves. El calendari va iniciar-se a Baquèira, i després del pas per Vallnord es traslladarà a Cerler i Boí Taüll. Si el temps i les característiques de la neu ho permeten, la competició es desenvoluparà a partir de les 10.00 hores al Port del Rat. En aquest esdeveniment hi participen joves amb projecció que volen fer-se un nom en aquesta disciplina i en un futur poder ser al mateix FWT. La participació andorrana la conformen Joan i Blanca Aracil.