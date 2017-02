Notícia Cinca exposa la reforma fiscal a empresaris iberoamericans L’acte acull grups amb projecció internacional com Eulen o DKV Cinca explica als empresaris algunes de les reformes fiscal que ha fet el Govern. Autor/a: ANA / M. T.

Ahir i avui Xse celebra la primera Trobada entre l’Empresa Familiar Andorrana i El Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI), que va comptar amb una trentena d’empresaris de grups amb projecció internacional com Eulen, DKV o Azcoyen. La primera activitat ha anat a càrrec del ministre de Finances, Jordi Cinca, que va exposar la realitat andorrana amb l’objectiu de donar a conèixer els punts forts que té el país per atreure inversió estrangera.

Cinca va repassar l’evolució de l’economia andorrana i el seu procés cap a l’obertura, després d’una crisi econòmica que va portar més dificultats de les esperades per la falta de diversificació del model econòmic i pel fet que «el món va començar a pressionar les jurisdiccions no homologades». El ministre també va recordar que l’obertura econòmica s’ha acompanyat de mesures per tal que les noves empreses tinguin l’oportunitat de treballar internacionalment, amb la creació d’un marc fiscal homologable però competitiu, i amb els esforços fets per aconseguir ser un país transparent fiscalment.

El secretari de l’EFA, Joan Tomàs, va explicar que la trobada amb l’Aliança per Iberoamèrica s’ha dut a terme tenint en compte que l’àmbit iberoamericà té uns patrons culturals molt similars als d’Andorra, que poden propiciar sinergies empresarials. La jornada també ha servit per donar a conèixer als empresaris el potencial del turisme de neu, i de cara a avui el grup visitarà el romànic andorrà i coneixerà la història d’Andorra a càrrec del director de l’IEA, Jordi Guillamet.

D’altra banda, en declaracions als mitjans de comunicació, Jordi Cinca va assegurar que després que no prosperés la mesura encaminada a ajustar la transferència als comuns per sota de l’establert, «no cal donar més voltes» a la qüestió, ja que el que s’ha de fer és aplicar la Llei de transferències, i traspassar als comuns l’import que surti del càlcul del 18% dels ingressos del 2016. Amb tot, el ministre va reiterar que de moment es transferiran 54,6 milions, i que la regularització, amb tota probabilitat, no s’haurà de fer fins l’any vinent, quan s’hagi fet la liquidació del pressupost de l’any passat, de manera que aquest any no s’haurà de reduir cap partida per fer front a aquesta despesa.