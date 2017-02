Notícia Nou conjunt escultòric a l’entrada de la N-260 L’obra de l’andorrà Toni Cruz està composta de 24 peces Albert Batalla i Toni Cruz a la inauguració del conjunt escultòric Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

El passat divendres va quedar instal·lat a la nova rotonda d’entrada a la Seu d’Urgell per l’N-260, davant del polígon de Lleteries, un conjunt escultòric de 24 peces metàl·liques format per vaques, cabres, ovelles, lleteres i formatges.

La instal·lació d’aquestes escultures, obra de Toni Cruz, tenen un doble objectiu: fer un homenatge al món del formatge -producte agroalimentari i gastronòmic cabdal a la capital alturgellenca- i alhora, visualitzar la Seu d’Urgell com a capital del formatge, tot aprofitant que aquest tram de la carretera de l’N-260, una de les entrades de la ciutat, és un punt per on hi passen un gran nombre de vehicles.



La col·lecció El món del formatge inclou vaques, cabres i ovelles en diferents posicions, acompanyades d’alguna lletera i algun formatge, elements directament relacionats amb la llet. Més endavant, sota cadascuna de les figures d’acer s’hi col·locaran uns peus de formigó i s’hi instal·laran punts de llum perquè pugin ser vistes també de nit.



Pel que fa a les figures, estan formades per anelles d’acer corten, soldades una a una. La pell metàl·lica és el resultat final de l’esbós de porexpan que l’artista en treu un motlle de resina i fibra de vidre, i sobre aquest motlle hi va col·locant les anelles. Buida la figura per tal que en quedi només l’escultura, la pell.



Entrades temàtiques/ L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va agraïr a Toni Cruz la cessió gratuïta que ha de les seves peces i va explicar que aquesta instal·lació s’emmarca en la voluntat del consistori urgellenc que totes les entrades de la ciutat siguin temàtiques: «exposar en aquests punts claus de la Seu d’Urgell tots aquells elements que ens defineixen com a ciutat».



Així doncs, a aquesta instal·lació de Toni Cruz dedicada al formatge i a la gastronomia, s’hi afegiria l’espai de la rotonda de l’avinguda de Valls d’Andorra -on hi ha ubicada una escultura de l’artista Philippe Lavaill- per dedicar-la a la cultura i el patrimoni. La tercera rotonda temàtica, situada davant del barri de Sant Antoni, s’estudia la instal·lació d’elements relacionats amb l’esport i la natura. «A les entrades de la Seu hi acabaríem situant missatges potents sobre els elements més significatius de la nostra ciutat com són el formatge o la gastronomia».