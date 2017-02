La capital dedicarà a obres les transferències que rebi de més

Infraestructures. En això invertirà el Comú d’Andorra la Vella la quantitat corresponent a la descongelació de les transferències comunals que rebi per part del Govern. Tot i que l’equip comunal encara no ha decidit en què s’utilitzarà la partida, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va avançar ahir que «bàsicament s’invertiran en infraestructures, algun pont que hem de reforçar, a escurçar el termini per a les millores de Serradells i a aparcaments», va declarar a l’ANA.



El comú de la capital rebrà més d’un milió d’euros de l’Executiu ja que el Grup Parlamentari Demòcrata no va obtenir dijous, al Consell General, la majoria qualificada necessària per mantenir les transferències comunals congelades. Amb la liquidació de comptes del 2016, cada comú rebrà la partida extra que li pertoca, però ja no ingressaran aquests diners fins al 2018. Els comuns governats per DA, entre els quals hi ha el d’Andorra la Vella, han escenificat que donen suport al seu partit en la congelació de transferències, però els diners els ingressaran de totes maneres. «El cap de Govern ens va dir divendres passat que ens farien les transferències que al final el Consell va decidir que se’ns havien d’atorgar», va aclarir ahir Marsol sobre l’acceptació del traspàs.



«El Comú d’Andorra la Vella destinarà la transferència bàsicament a inversió, la part que Govern no dediqui a inversió la farem nosaltres, perquè la nostra parròquia necessita les inversions que no s’han fet, precisament després tots els anys que hem perdut, una mica, en aquest sentit», va argumentar Marsol respecte a la congelació de la quantitat transferida, des de l’acord institucional fixat el 2014.



Entre les infraestructures que el comú vol invertir no hi consta l’embelliment de l’avinguda d’Enclar i l’enllaç entre Santa Coloma i Andorra la Vella perquè, segons va puntualitzar Marsol, el cost d’aquestes obres «ja està previst en el pressupost d’aquest any». La partida comunal «està tancada, però com que és un projecte conjunt entre una unitat d’actuació i uns particulars s’està endarrerint una mica, en tot cas, les últimes notícies que tinc és que ben aviat ho començarem», va dir Marsol sobre l’embelliment de l’entrada a la parròquia.



Per la seva part, el cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, ja ha anunciat que destinarà la part que li correspon de la transferència de 8,4 milions d’euros (els diners de més que haurà d’aportar el Govern després de descongelar les transferències fixades en 54,6 milions d’euros) en eixugar l’endeutament, però no per a Naturlandia. D’aquest i d’altres temes se’n parlarà avui a la sessió de consell de comú que tindrà lloc a Sant Julià.