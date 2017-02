6.000 calçots per refermar l’agermanament

Ja fa mig segle que Andorra la Vella i Valls són dues ciutats agermanades. 50 anys que es van celebrar ahir a la plaça del Poble amb una calçotada en què es van repartir 6.000 calçots, el producte estrella del Camp de Tarragona. La delegació de Valls va estar encapçalada per l’alcalde, Albert Batet, que va ser rebut per la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i diversos representants de la institució. L’acte popular va servir per commemorar l’agermanament i per estrènyer encara més els llaços entre les dues poblacions. El 25 de març, una delegació andorrana prepararà a Valls una escudella popular. A l’estiu, les dues ciutats tornaran a celebrar actes conjuntament, com una diada castellera.



«Hem d’agrair els esforços per recuperar una tradició tan bonica, i hem d’enfortir aquesta relació d’agermanament», va dir Batet, que va recordar una anècdota que els va passar a les dues colles castellers de Valls a Andorra «i que no els ha tornat a passar mai a la vida»: «Ja sabeu la rivalitat molt potent entre les dues colles de Valls, la Joves i la Vella, doncs l’únic dia –i això que la Vella té més de dos segles d’història– que s’han ajudat a fer pinya ha estat aquí, a Andorra la Vella», va relatar. «És quelcom que les dues colles recorden, i s’ha de dir, doncs, que Andorra la Vella va aconseguir la unitat de les dues colles de Valls», va narrar, segons informa l’ANA.



Els cuiners procedents de Valls van coure 6.000 calçots, que es van repartir en lots de 10 per persona, 600 botifarres també provinents de la capital de l’Alt Camp, i van repartir vi de la denominació d’origen de Montsant i del Priorat. Els tiquets per a l’àpat, consistent en calçots, botifarra i vi, es van esgotar en dues hores. «Nosaltres també els portarem els ingredients del país quan baixem a preparar l’escudella», van advertir els d’Andorra la Vella. H