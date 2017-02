Preservar el medi ambient navegant per la xarxa

Navegar per la xarxa i preservar el medi ambient al mateix temps ja és possible. Ecosia, un motor de cerca d’Internet que treballa amb el cercador Bing, anuncia que el 80% dels ingressos que percep per publicitat es destinen a un programa de plantació d’arbres a l’Àfrica.



De la mateixa manera que molts altres motors de cerca, Ecosia mostra anuncis al costat dels seus resultats de cerca, i rep una quantitat des de Microsoft Bing per cada clic que es fa a un enllaç patrocinat pel fet de dirigir als seus usuaris cap a un anunciant.

Arbres apadrinats / En general, un clic en un dels anuncis de paraules clau més lucratius pot finançar diversos arbres a la vegada, mentre que altres poden finançar-ne una fracció. Tenint en compte que no tots els usuaris d’Ecosia fan clic en un anunci cada vegada que busquen, l’empresa afirma que cada recerca aporta al voltant de 0,5 cèntims d’euro. Es necessiten, aproximadament, 56 recerques (0,28 euros) per finançar la sembra d’un sol arbre.



Ecosia també recapta fons a través del seu segon producte, EcoLinks, una extensió d’explorador que permet als usuaris donar gratuïtament a Ecosia a través de les seves compres en línia. Els operadors de botigues en línia paguen una comissió a l’empresa –en general, una taxa d’entre el 2 i el 10%– si un usuari entra a la seva botiga i compra un article o qualsevol servei.



El llançament d’Ecosia va tenir lloc el 7 de desembre de 2009, quan se celebrava la XV Conferència sobre el Canvi Climàtic de l’ONU el 2009 a Copenhaguen. Ecosia GmbH té la seva seu a Berlín, Alemanya, i compta amb un equip que oscil·la entre set i tretze membres. El seu actual beneficiari, The Nature Conservancy, gestiona el programa www.plantabillion.org, una campanya de reforestació del Bosc Atlàntic brasiler que té l’objectiu de plantar mil milions d’arbres abans del 2025.

Usuaris / Actualment Ecosia té més de tres milions d’usuaris actius, ha finançat la plantació de més de sis milions d’arbres, ha aconseguit prop de 3 milions d’euros amb aquest sistema gràcies al qual es planta un arbre cada 11 segons. El cost de cada arbre és de 28 euros.