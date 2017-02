Notícia Igualtat incorporarà jurista, psicòleg i tècnic social El ministre anuncia l’ampliació de l’àrea i de l’atenció telefònica Espai d’atenció a la dona abans dels canvis en l’Àrea d’Igualtat. Autor/a: TONY LARA

L’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior veurà ampliada la seva plantilla amb la contractació de tres professionals: un de psicologia, un jurista a ple temps i un tècnic social. Això permetrà «donar una cobertura més àmplia a l’atenció telefònica», segons va avançar dijous el ministre Espot durant la sessió de Consell General en què es va aprovar el pressupost general del 2017.



L’anunci del titular d’Afers Socials va arribar durant la discussió d’una reserva d’esmena al pressupost presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata en què es demanava ampliar la partida pressupostària de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. El conseller Pere López va criticar que manquen recursos per a l’atenció telefònica a les víctimes de violència masclista ja que l’atenció només es fa en horari laborable, de dilluns a divendres. «Malauradament, la violència de gènere no acostuma a ser a les deu del matí, sinó que acostuma a ser més aviat en vespre i en cap de setmana», va subratllar el parlamentari. López també va recordar que dotar de més recursos a l’atenció telefònica és una resolució presa pel Consell General durant el debat de polítiques socials.



Davant d’aquesta recriminació, el ministre Espot va argumentar que per dotar de més recursos l’atenció telefònica no era necessari aprovar la reserva d’esmena ja que ja està previst, «per a l’any que ve», la contractació de tres nous persones a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, «de forma discreta i sense frases altisonants».



La reserva d’esmena va ser rebutjada amb els vots en contra de DA i les abstencions de Ld’A i SDP.



Avenços / L’ampliació del personal de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat no és l’única millora a l’atenció de les víctimes de violència masclista que s’anuncia en els últims mesos. Durant el debat de polítiques socials celebrat a mitjans de novembre, el Govern va anunciar que posarà en funcionament durant el 2017 un espai neutre on els cònjuges o les parelles separades que tenen un règim de custòdia compartida o de visites però no tenen una relació pacífica puguin deixar i recollir els fills menors. L’espai també servirà per dur a terme les visites monitoritzades dels menors, en el cas que així hagin estat acordades per la Batllia.



El servei permetrà «facilitar el compliment dels règims de visites i evitar episodis de tensió entre els pares» amb les conseqüències negatives que això té per als menors, així com «permetre als professionals del servei fe run seguiment dels casos que presenten un risc més elevat d’episodis de violència i detectar-los de forma precoç».



Aquest espai i l’atenció telefònica a les víctimes 24 hores/365 dies l’any és un dels requeriments del Conveni d’Istanbul, el Conveni de prevenció i lluita contra la violència de gènere i la violència domèstica. Andorra l’ha firmat i ratificat, i el text està en vigor des de l’agost del 2014. Ara toca complir amb els compromisos assolits.