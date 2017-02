Notícia El canvi de terminals de fibra òptica començarà al març La velocitat d’accés a internet passarà dels 100 Mbps als 300 Mbps Un terminal de fibra òptica que serà substituït durant el 2017. Autor/a: ANA

Andorra Telecom realitzarà durant aquest any el canvi de terminals ONT (Optical Network Terminal), un dels projectes de major envergadura de la companyia ja que la substitució obligarà a renovar els terminals de 35.000 llars. Amb el canvi, la velocitat d’accés a internet variarà dels 100Mbps als 300Mbps, tot i que no tothom podrà arribar a aquesta velocitat, segons han informat fonts de la companyia a l’agència ANA, que recull la informació.



Per realitzar el canvi de terminals, Andorra Telecom aposta pel major distribuïdor de fibra òptica del món, l’empresa xinesa Huawei, per substituir els terminals que la clientela té instal·lada al domicili. Es tracta d’una renovació tecnològica de l’actual xarxa, que té onze anys d’antiguitat i que va permetre a Andorra convertir-se en el primer país totalment connectat amb fibra òptica.



El canvi d’aparell no només suposarà una «millora de la qualitat del servei» i la «reducció d’incidències» sinó que comportarà un «increment de la velocitat». Andorra Telecom invertirà un total de 6,5 milions d’euros en aquest projecte que comporta la substitució de 35.000 ONT i 31 OLT (Optical Line Terminal). Els canvis de terminals començaran a partir del març a la parròquia de Sant Julià de Lòria i s’aniran estenent a la resta del país durant l’any. En total, la companyia vol realitzar uns 200 canvis al dia, per tant, a aquest ritme, a l’estiu s’arribarà a les parròquies centrals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Els tècnics d’Andorra Telecom estan rebent formació específica a càrrec de Huawei, per tal de conèixer en profunditat els protocols i funcionament dels dispositius de la marca xinesa.



La companyia asiàtica es farà càrrec de l’oficina tècnica del projecte, que coordinarà tot el desplegament de les noves unitats, establirà cites amb la clientela d’Andorra Telecom i dirigirà els instal·ladors sobre el terreny. A més, donarà suport a tot el procés de resolució de qualsevol incidència derivada del canvi de terminals.



El 31 de desembre es va donar per tancada la campanya d’apagada de la telefonia per coure. Actualment hi ha al voltant de 38.000 línies telefòniques que funcionen a través de la fibra òptica, i tan sols 33 clients empresa i 175 residencials encara no han donat de baixa les seves línies de coure per fer la migració.