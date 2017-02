Aguilar dóna el triomf a la darrera jugada de partit

El millor, el resultat. L’FC Andorra va sumar la tercera victòria seguida, però patint excessivament davant el cuer, el CD Masnou (1-0). El gol d’Aguilar al temps afegit permetia que no s’escapés cap punt de la Borda Mateu.



Tot i dominar, als tricolors els va mancar al llarg del partit aquella darrera passada que permetés crear ocasions clares. A la primera part només va haver-hi una per cada banda. Pels visitants, Pol encertava la intenció de Sebas i enviava l’esfèrica a córner. Per la local, amb un xut de Betriu que també desfeia el porter. En la segona part el guió va ser similar. L’FC Andorra tenia el control, però no era capaç d’aprofitar-lo. Un cop de cap de Pedrós que Cano desviava a córner va ser l’acció més destacada. La sortida al camp d’Aguilar va ser decisiva. Va portar més verticalitat i una rematada col·locada des de fora l’àrea la rebutjava el porter estirant-se. Els minuts passaven i el marcador no es movia. Ja al temps de descompte Mendoza treia una falta des de la frontal, sense sorprendre a Pol. Semblava que els tricolors es deixarien dos punts, però al 93 Moreno servia una falta des de banda dreta i Aguilar, arribant al primer pal, rematava de cap per marcar. Tot seguit l’àrbitre xiulava el final del partit.