Notícia Ordino recupera per Carnaval el Judici dels contrabandistes L’espectacle d’origen medieval no es veu des de l’any 1992 Representació dels contrabandistes al Carnaval d’Encamp. Autor/a: TONY LARA

El Carnaval d’Ordino recuperar el Judici dels contrabandistes, una obra de teatre d’origen medieval recuperada en dues ocasions, durant les dècades dels anys 50 i dels anys 80 del segle passat. L’última vegada que es va representar a Ordino va ser l’any 1992. Aquest 2017, la tradició es recupera.



L’espectacle, típic d’alguns pobles del Pirineu que el representen durant les festes de Carnaval, es va representar a Ordino durant una dècada, des del 1983 fins al 1992. «No s’havia fet des dels anys 50 i va costar molt recuperar la tradició», ha explicat Maria Soto, responsable de dinamització del Comú d’Ordino, que recorda que els impulsors de la iniciativa van estar un parell d’anys parlant amb els més ancians de la parròquia perquè els expliquessin com es representava i què es deia al judici, informa l’ANA.



L’altra parròquia que representa el Judici dels contrabandistes per Carnaval és Encamp, però els dos espectacles no tenen res a veure. Els encampadans aprofiten el judici per incloure reivindicacions d’actualitat i fer broma dels polítics del moment amb un text viu, cínic i sarcàstic; en canvi, a Ordino s’interpreta un text que s’ha recuperat de la dècada dels 50. «Són contrabandistes d’abans», aclareix Soto. «Són una gent que arriba a la parròquia, que no se sap si són o no contrabandistes perquè van vestits normals, i com no s’assabenten de l’idioma, es crea una situació estranya: uns volen saber qui són els altres, uns tenen por dels forans i els forans tenen por dels carabiners... Però, al final acaben ballant tots plegats, amb la gent del poble i els carabiners», descriu la responsable de dinamització.



Com va passar durant els anys 80, aquest any també ha costat recuperar la representació burlesca d’origen medieval. El Comú d’Ordino ho havia intentat, sense sort, l’any passat, però aquest 2017 el projecte tornarà a veure la llum gràcies a la implicació, a més del comú, de l’Esbart de les Valls del Nord, del Grup Folklòric i la Coral Casamanya.



La representació tindrà lloc el dilluns de Carnaval, el 27 de febrer, a les 12 hores a la plaça major d’Ordino. «Esperem que sigui l’inici d’una època que duri més de mig segle», augura Soto. L’espectacle inclou danses i música.