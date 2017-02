Notícia Persefone escalfa motors amb el videoclip ‘Prison Skin’ El 24 de febrer sortirà a la venda el cinquè àlbum de la banda, ‘Aathma’ Portada del disc ‘Aathma’. Autor/a: PERSEFONE

El pròxim dia 24, Persefone llençarà al mercat el seu cinquè àlbum d’estudi, Aathma (ViciSolum Records), i per anar caldejant l’ambient ha difós per Youtube el vídeo del tema Prison Skin, un clip animat per Carrie on art i Dead Flag studios. Prison Skin és una declaració musical de com serà el desenvolupament del disc, i com estableix el marc adequat per al concepte líric.



Aathma ha estat mesclat i masteritzat pel productor Jens Bogren a l’estudi Fascination Street Studios (Suècia). L’àlbum inclou un tema de 20 minuts que dona títol al disc, amb la col·laboració de la vocalista Merethe Soltvedt i el guitarrista de Leprous Øystein Landsverk. Al disc també hi participa Paul Masvidal, de Cynic, en les cançons Living Waves i An Infinitesimal Spark. La portada d’Aathma és obra de Travis Smith. Aathma es distribuirà en format vinil doble, digipak, CD i digital.



Persefone també ha anunciat part de la gira del 2017, que començarà a l’abril a Barcelona, a la sala Razzmatazz. La gira portarà el grup de metal progressiu per Espanya, Itàlia, Alemanya, França, Suïssa, Anglaterra, Països Baixos, Dinamarca i Suècia. A la gira l’acompanyarà de teloner el grup Poem. Al juliol, a Eslovènia, Persefone formarà part del cartell del festival Metal days. D’Andorra, però, per ara, res de res.



Persefone són: Marc Martins (veu); Carlos Lozano (guitarra); Miguel Espinosa (teclats i veus); Tony Mestre (baix); Sergi Verdeguer (bateria) i Filipe Baldaia (guitarra). Fins ara han publicat quatre discos: Truth Inside The Shades (2004); Core (2006); Shin-Ken (2009) i Spiritual Migration (2013).



Persefone és la banda andorrana més internacional, amb fans arreu del món.