Notícia El concurs de la Prada de Moles no rep cap oferta El Govern va aportar un milió d’euros al cost total del projecte Les noves pistes del complex esportiu. Autor/a: ANA

El Comú d’Encamp ha declarat desert el concurs públic relatiu a la concessió de la gestió de les dues pistes de tennis i les dues pistes de pàdel al complex esportiu de Prada de Moles. Així ho va decidir per acord de la Junta de Govern el passat 30 de gener, després de que cap empresa presentés una oferta en ferm. La decisió es va fer pública la setmana passada en ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).



Segons va informar el comú el passat dissabte, la comissió tècnica que va elaborar el plec de bases es posarà en contacte amb les empreses que havien retirat la documentació per saber quins motius les van portar a no presentar finalment l’oferta. Quan disposin de les impressions dels possibles licitants, la comissió decidirà si farà modificacions en el plec de clàusules i es decanta per convocar el concurs, tot i que encara no s’ha concretat la data en què es podria tornar a licitar.



Novembre del 2015 / Les noves pistes de tennis (superfície ràpida greenset, de tipus sintètic) i pàdel del complex esportiu de Prada de Moles es van inaugurar al novembre del 2015. En cas que fossin sol·licitades per la federació, segons es va anunciar durant la seva construcció, les pistes disposarien d’un sistema independent d’enllumenat de forma que les despeses de consum quedessin dividides, reduint la despesa general de tot el camp.



Les noves instal·lacions també inclouen un camp de futbol i rugbi homologat, unes graderies per a 500 persones i els vestuaris. Tot plegat va tenir un cost de 2,9 milions d’euros, dels quals 978.000 van anar a càrrec del Govern.

Les obres de la remodelació van portar força polèmica, tant per la seva durada (que va passar de deu mesos a durar gairebé un any i mig) com per la demanda que Medi Ambient va sol·licitar al Comú d’Encamp sobre l’impacte ambiental del projecte, ja que mancava un complement d’informació que deixava l’estudi incomplet.