Notícia Bateria de preguntes del PSC sobre el gerent compartit El grup vol aturar el procés perquè no ha estat aprovat per les entitats implicades

El grup del PSC al Parlament de Catalunya ha registrat una bateria de preguntes sobre la contractació d’un gerent compartit entre la Fundació Sant Hospital i l’Hospital Comarcal del Pallars. El partit català vol aturar el procés perquè assegura que no ha estat aprovat formalment per totes les entitats implicades, com el Consell d’Administració de l’Hospital de Tremp. El grup socialista demana al Servei Català de la Salut que s’hi refereixi.

El PSC considera que la decisió suposaria «un perjudici més en la qualitat assistencial dels dos centres». Cal destacar que Compromís per Tremp i Compromís per la Seu han criticat el fet de tenir el mateix gerent. «Hi ha factors com la distància entre els dos municipis i que mai els dos hospitals, amb propietaris i realitats jurídiques diferents, han compartit serveis de forma estable», remarquen els partits.

El diputat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Parlament, Òscar Ordeig, ha demanat que s’aturi el concurs públic per contractar el director compartit, i que s’expliqui el procés, «per conèixer els arguments per prendre aquesta decisió i saber si aquest seria el primer pas per una futura reestructuració en els Hospitals de la Seu i de Tremp».

Els Grups Municipals de Compromís per Tremp i per la Seu d’Urgell ja han reclamat a la Generalitat que «suspengui la contractació «assenyalant que «la convocatòria per part del Departament de Salut de la figura d’una gerència pel Patronat de la Fundació Sant Hospital i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris presenta un seguit d’irregularitats i indefinicions que requereixen resposta per part del Govern».

Cal recordar que el Patronat de la Fundació Sant Hospital (FSH) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), de la qual depèn l’Hospital Comarcal del Pallars, han iniciat un procés de selecció per a la contractació d’un director conjunt. Aquesta decisió es va prendre al Patronat urgellenc per àmplia majoria.

La convocatòria del lloc de direcció s’emmarca en la iniciativa d’establir una Xarxa d’Hospitals de l’Alt Pirineu, sota el patrocini del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el CatSalut. Les bases de la selecció assenyalen que l’objectiu final de la proposta serà «la construcció de col·laboracions per enfortir i consolidar els serveis assistencials hospitalaris de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça». Cada institució (FSH i GSS) mantindrà el caràcter jurídic propi i la plena autoritat a través dels seus òrgans de govern. Fonts del Patronat de la FSH defensen que aquesta aliança «estratègica» permetrà que l’Hospital de la Seu sumi esforços amb altres centres per oferir un millor servei.