El PS impulsa una llei que permetria crear una empresa en sis hores

Els consellers del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís i Pere López, van anunciar ahir a la sala de premsa del Consell General una proposició de llei orientada al foment de l’emprenedoria al país i estructurada en tres eixos principals: la formació dels joves, l’aplicació de mesures a nivell governamental i la regulació de les formes de finançament. Com a principal novetat, la proposició de llei vol agilitzar els tràmits de creació d’una nova empresa emprenedora, passant dels diversos mesos que es demora el procés actualment a tan sols «sis hores».

Empreses tecnològiques / La proposta, que està especialment dedicada per a tots aquells emprenedors que iniciïn projectes en el camp de la tecnologia, la biotecnologia, el medi ambient i l’economia verda (a banda de tots aquells sectors que hi estiguin més o menys relacionats d’una o altra manera), proposa la creació de dues noves figures jurídiques: l’emprenedor individual de responsabilitat limitada i la Societat Limitada d’emprenedoria. Aquestes dues propostes tenen com a objectiu «l’alleugeriment del règims de resposta per part de l’empresari en una situació de fallida», va explicar Alís, proposant que aquest «només hagi de retre comptes amb el patrimoni de la societat i no pas amb el seu». D’aquesta forma, segons el conseller general, s’evitaria que «la vida personal de l’empresari se’n veiés afectada».



Pel que fa al crowfounding o micromecenatge, la proposta planteja una regulació de les plataformes que es dediquin a aquesta activitat, establint els requisits que han de complir, les mesures de seguretat jurídica que protegeixin a l’inversor i el règim d’infraccions i les corresponents sancions en cas d’incompliments de les disposicions legals per aquest sistema



Una de les novetats més importants seria la creació d’un punt d’informació especialitzat que concentrés tots els tràmits necessaris per a la creació d’un nou projecte d’emprenedoria, que connecti amb totes les entitats implicades (com la CASS) per a què en tan sols unes hores l’usuari pugui tenir la seva empresa creada. D’aquesta forma, doncs, s’escurçarien considerablement els tràmits burocràtics que, generalment, tiren enrere a moltes empreses estrangeres que es volen instal·lar al país. Un dels aspectes en què els socialdemòcrates van incidir més és en l’alleugeriment dels controls posteriors a la creació de l’empresa, que és un dels tràmits que retarda més la posada en funcionament de l’empresa.



A més, els consellers també van parlar de la voluntat «d’internacionalitzar» aquest tipus d’empreses cap a l’exterior i a l’inrevés, és a dir, atraure les estrangeres al Principat.

Beneficis fiscals / Pel que fa als beneficis fiscals, la proposta planteja una reducció de fins al 50% en els impostos societaris en el cas de les empreses durant els dos primers anys de funcionament i la disminució de les obligacions amb la CASS en el cas dels autònoms. Pel que fa al finançament, la mesura proposa la creació de programes de subvenció públics, així com també una regulació dels fluxos de finançament evitant que els bancs puguin tallar-los de forma abrupta i les empreses es quedin sense crèdit d’un dia per l’altre.

Àmbit formatiu / Pel que fa a l’àmbit formatiu, els consellers socialdemòcrates van proposar que els alumnes rebin una formació específica en aquest sector empresarial des de l’àmbit escolar, des de la primària fins a la universitat, així com també que els mateixos professors.