El web del Servei de Meteorologia s’actualitza

El web del Servei de Meteorologia ha patit una sèrie de millores, iniciades al desembre del l’any passat, centrades en oferir més informació –i més específica– a l’usuari i en la millora de la qualitat de les previsions meteorològiques per a tot el país, així com també en la incorporació d’un punt d’informació meteorològica al Servei de Tràmits de Govern (que concentrarà una part dels serveis que s’ofereixen al web oficial).



Carles Miquel, cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, i Toni Molné, tècnic del departament, van exposar ahir, les novetats a la Sala de Premsa de Govern, incidint en la importància de la renovació en tractar-se «del lloc web més visitat de Govern». Entre les principals remodelacions que es poden apreciar, està la incorporació del butlletí d’allaus, que detalla específicament quin és el risc a cada punt del territori, que divideix en tres zones: nord, centre i sud. A més, també s’incorpora un mapa del Principat amb diferents tonalitats segons si hi ha més o menys perill d’esllavissada, representant el menor risc amb el color verd i el màxim amb el granat, ampliant-ne la informació per espais naturals protegits (Sorteny, Comapedrosa i Madriu-Perafita-Claror). En el mateix apartat, també es mostra un mapa del mantell nivós fora de les pistes d’esquí, així com també el gruix de neu acumulat des de la darrera nevada.



Tal com va informar Miquel, una de les novetats més importants és la instal·lació d’una nova estació climatològica de mercuri a Soldeu (a 2.500 metres), homologada per Météo France, que «completa la xarxa d’aquests equipaments a gran alçada, una cota que no es caracteritzava per l’abundància d’estacions», a diferència del fons de les valls. Molné, per la seva banda, va explicar que també s’incorpora un «servei d’avisos de precaució molt més detallat, desglossant la notificació des de l’hora en que comença el perill fins a l’hora en que s’acaba», entre els que hi ha el perill d’allau (instaurat de forma permanent des de fa dies), de forta intensitat de precipitació, de neu i gel, de vent violent, de temperatures i de tempestes elèctriques.



Per altra banda, la generació de butlletins climàtics de periodicitat mensual, estacional i anual també representa una de les ampliacions d’informació més destacables, on es detalla tant la temperatura com la precipitació durant el període seleccionat. A més, els usuaris més curiosos també podran consultar el resum mensual de precipitació, temperatura i humitat, des de l’any 1934 en el cas de les estacions més antigues com la d’Engolasters o la de Ransol (propietat de Feda).

Miquel també va anunciar la renovació de l’estació meteorològica del Roc de Sant Pere, després de 30 anys sense cap remodelació important, i va expressar la voluntat de renovar la resta de les estacions que tinguin més de 15 anys en un futur. A banda d’aquesta, el Govern també gestiona les estacions d’Envalira, Borda Vidal, Salines i la Comella. Properament, quan Météo France en codifiqui les estacions per homologar-les a nivell europeu, la informació de les instal·lacions de FEDA també es podran consultar en temps real.