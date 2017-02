Un curtcircuit en una rentadora provoca un incendi al Calones

Els Bombers van actuar ahir al migdia en un incendi que va tenir lloc a la plaça de la Concòrdia, número 8, d’Andorra la Vella, provocat per un curtcircuit causat en el sistema elèctric d’una rentadora. Es tracta d’un dels habitatges per a gent gran de la tercera planta de l’Hostal Calones. El succés, a més, va tenir lloc just quan el seu inquilí es trobava dinant al menjador social.



L’actuació dels Bombers es va iniciar al voltant de les 13.45 hores i va provocar una gran expectació, ja que les actuacions van requerir l’acordonament de la zona i el desallotjament de l’edifici. Una de les persones que es trobava a la cinquena planta de l’edifici, d’avançada edat, va ser confinada a casa seva pel seu estat de salut, ja que els efectius van aconseguir extingir el fum i van determinar que no corria perill.



Les tasques van finalitzar al voltant de les 14.30 hores, quan els usuaris de l’Hostal Calones, que es trobaven força preocupats, van poder tornar al menjador per continuar amb el dinar, que havien hagut de pausar per culpa del desallotjament.