La Batllia arxiva la querella contra el recull documental de BPA

La Batllia ha decidit arxivar la querella interposada per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) contra el Grup Cierco per l’edició, el març de l’any passat, d’un recull documental que explicava els passos i controls efectuats pel banc abans de la seva intervenció, així com el funcionament de l’entitat. En l’aute notificat per la batlle Canòlic Mingorance s’exposa que «no pot considerar-se que els fets suposats en la denúncia siguin constitutius d’il·lícit penal, pel que s’escau l’arxiu del procediment».



Segons va manifestar ahir la família Cierco a través d’un comunicat, amb la querella presentada el passat mes de maig «l’administració andorrana pretenia atacar la llibertat d’informació i comunicació emparant-se en una suposada revelació de secrets empresarials». Al seu entendre, la querella criminal interposada per un presumpte delicte de fuga d’informació i revelació de secrets empresarials que s’hauria consumat amb la publicació de l’informe va ser «un pas més del Govern d’Andorra i les institucions que participen en la gestió de la crisi oberta amb el Notice del FinCEN d’intentar ocultar qualsevol informació clara i transparent sobre l’assumpte».

L’argument de la querella / En la denúncia, l’AREB, com a administrador de BPA després de la seva intervenció, argumentava que el descobriment dels secrets d’empresa que al seu parer es va produir amb l’edició del recopilatori publicat podia afectar negativament el procés de venda de Vall Banc, atès que el seu valor podria haver-se vist minvat. Pel Grup Cierco l’informe «era poc més que una narració de fets completats amb l’annexat de gairebé 30 documents que justifiquen el relat facilitat d’una manera objectiva i precisa». La resposta de la batlle conclou, tal com s’exposa en el comunicat, que «es pot considerar que el llibre publicat per Grup Cierco SAU, objecte d’autes, conté informació de caràcter secret per l’empresa, que no era coneguda ni tan sols per a molts dels treballadors de la mateixa. Ara bé, no és menys cert que en el moment en què es produeix la publicació, quan l’entitat bancària ja ha estat intervinguda, no pot apreciar-se que la revelació afecti a la competitivitat de l’empresa, que ja es troba, podríem dir, fora de la concurrència del mercat per trobar-se en procés de resolució».

«Una maniobra més» / Tot plegat evidencia, a l’entendre dels germans Cierco, que «la manca de transparència, claredat i informació haguda durant tot el procés posa en risc, i fins i tot en molts casos vulnera, drets fonamentals com el dret a la defensa que assisteix a tots els afectats per la crisi de BPA i viola prerrogatives que han d’ostentar els membres de qualsevol parlament que se suposa democràtic». I afegeixen que «la interposició de la querella no va fer res més que confirmar que tota aquella documentació era estrictament real i certa. I que el seu aflorament públic va molestar i molt a l’administració, conscient que ha servit per posar en dubte algunes de les decisions i alguns dels passos fets en tot el procés de gestació anomenat cas BPA».



Per tot, consideren que «l’arxiu de la querella-denúncia perquè la publicació del llibre no constitueix cap delicte posa de relleu una maniobra més de criminalització de les autoritats andorranes vers els accionistes majoritaris de BPA i el seu legítim dret a la defensa».