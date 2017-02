Notícia El Govern negocia per fer més aparcaments a FP Educació parla amb propietaris de terrenys privats per tenir més espai Diversos alumnes es manifesten davant del Centre de Formació Professional d’Aixovall. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Ministeri d’Educació està negociant amb els propietaris de terrenys privats propers al Centre de Formació Professional (FP) d’Aixovall per poder llogar un espai i oferir així més places d’aparcament als estudiants. Així ho va indicar ahir el Director del departament de Formació Professional i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, que va reconèixer que «hi ha un dèficit real de places d’aparcament».



La problemàtica es va donar a conèixer el mes passat quan un grup d’estudiants del centre es van manifestar per queixar-se de la pèrdua de l’aparcament que fins ara utilitzaven gràcies al contracte que Govern tenia amb els propietaris del terreny on hi havia el camp de futbol d’Aixovall. La manca d’acord per renovar el lloguer va provocar que la parcel·la es deixés d’utilitzar per aquesta finalitat. Actualment, hi ha un espai destinat prioritàriament als professionals els dilluns i divendres al matí i la resta de dies està obert també als alumnes.



Per tal d’augmentar el nombre de places d’aparcament, Torredà va apuntar que s’està treballant conjuntament amb el Comú de Sant Julià de Lòria per «trobar possibles solucions». «Estem treballant per veure si algun dels propietaris dels terrenys propers estaria interessat en oferir aquest espai», va afegir.



També es va manifestar en aquest sentit el cònsol major de la parròquia després de la sessió del consell de comú que es va celebrar ahir a la tarda. Concretament, Josep Miquel Vila va exposar que «hi ha hagut converses amb el Govern per si es pot fer un eixample» del carrer on està situat el centre educatiu. Segons va opinar, «seria una millora urbana per desenvolupar la parròquia i resoldre un problema d’aparcament». Vila també va posar en relleu que el comú està col·laborant amb el Govern i que les modificacions en aquella zona proporcionaria «moltes» places.