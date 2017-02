Notícia Projecte per apropar els alumnes i les empreses Un moment de la presentació del projecte Tàndem, ahir. Autor/a: SFGA/Javiladot

Amb l’objectiu d’acostar els alumnes a reptes reals del món laboral i de trencar barreres entre les empreses i els estudiants, el Centre de Formació Professional (FP) d’Aixovall, juntament amb Actua i el Ministeri d’Educació, va presentar ahir el projecte Tàndem. Es tracta d’una prova pilot destinada a alumnes de segon curs del Diploma d’Ensenyament Professional de qualsevol branca formativa que té com a finalitat que desenvolupin les seves competències amb projectes innovadors.



Tal com va descriure el director del Departament d’FP i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, «inaugurem una nova línia de relació amb els sectors productius, que va més enllà de les estades formatives a les empreses, ara els alumnes tindran l’oportunitat de treballar reptes reals que proposen les empreses al centre d’FP, com a proveïdor de serveis perquè desenvolupin les solucions que se’ls plantegin».



Perfumeria Júlia serà la primera empresa en participar plantejant als alumnes «com podem millorar la informació que tenim dels nostres clients». Un repte, va apuntar el ministre d’Educació, Eric Jover, que «respon al 90% dels negocis del Principat i, fins i tot, és un repte de país, ja que com millor coneguem els nostres clients, millor els atendrem i més ingressarem».