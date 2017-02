Notícia L’USdA demana que els docents siguin autoritat Ubach vol que els professors adquireixin aquest estatus per "reconduir situacions puntuals" Un grup d'alumnes en una aula. Autor/a: TONY LARA

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va emetre ahir una carta a la ministra de la Funció Pública, Eva Decarrega, demanant que es doti a tots els docents i col·laboradors educatius dels centres del país, amb el càrrec d’agent de l’autoritat en llurs funcions, tanmateix, així com la resta de cossos especials, és a dir, els agents de Duana, policies, bombers i agents penitenciaris.



Segons el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, arran de «l’ evident manca de respecte vers els docents professada per alumnes i els seus progenitors», demana que els docents adquireixen aquest estatus davant «la imperiosa necessitat de reconduir situacions puntuals en moments determinats i per un òptim acompliment de totes les seves tasques i funcions». Davant d’aquestes evidències, l’USdA «veu motiu llargament suficient per dotar als docents i col·laboradors educatius de tot el país d’aquest estatut, millorant d’aquesta manera el tracte i posicionament davant de conflictes o accions que puguin constituir mancances a l’articulat disciplinari dels centres d’ensenyament».