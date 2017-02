Ganes i il·lusió a Vitòria per tractar de donar la sorpresa

Recta final per a la Copa del Rei de Vitòria. L’expedició del BC MoraBanc Andorra marxa demà cap a la capital alabesa, on l’espera dijous el Reial Madrid als quarts de final. Aquesta és una competició abonada a què es donin sorpreses i els del Principat esperen donar-la.



Setmanes enrere els dos equips van trobar-se a la capital d’Espanya, i el matx va decidir-se a la pròrroga en favor dels blancs. Ara «serà bastant diferent», indica David Navarro. L’escorta català afirma que «som conscients que és una altra competició i tots tenim ganes de jugar-la», i no quedar-se fora a les primeres de canvi, ja que «volem guanyar i arribar el més lluny possible». Per tot l’ambient que s’hi palpa en una cita com aquesta «a tots ens fa molta il·lusió perquè és una competició diferent, on es viu bàsquet de veritat».



Davant tenen al líder de la Lliga Endesa i l’Eurolliga. «Tenen molta qualitat, per molt bé que estiguis són capaços d’anotar tot i que hagis estat perfecte en defensa. Això el que fa és exigir-nos al màxim i intentar cometre els menys errors possibles i en atac estar el més encertats possibles, que és el que farà que poguem competir contra ells», exposa Navarro. El MoraBanc arriba després de sumar dues derrotes a l’ACB. No haver jugat el cap de setmana passat «potser sí que ens ha anat bé descansar uns dies i desconnectar una mica per preparar-nos amb força un altre cop», tot i que és una circumstància que «mai se sap». Per trencar la ratxa de derrotes «hem d’intentar pujar la defensa i això és el que ens permet controlar el rebot si hi ha moltes errades», ja que «no hem estat com en d’altres dies». Per la seva part, David Jelinek espera que antecedents anteriors en la Copa del Rei es repeteixin: «Ja hi ha hagut sorpreses en d’altres anys. A un partit, si a un equip no li surten les coses i a l’altre sí, sorpreses poden passar sempre. Per això crec que hem d’anar a intentar lluitar com vam fer-ho quan vam jugar a Madrid».