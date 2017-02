Irineu Esteve participarà als Campionats del Món de Lahti

Cau pel seu propi pes. El rendiment que està mostrant aquesta temporada Irineu Esteve porta a canviar de plans i oferir-li un calendari més ambiciós. La Federació Andorrana d’Esquí decideix que participi als Campionats del Món absoluts, que es disputen a Lahti (Finlàndia) del 22 de febrer al 5 de març. No busquen resultats, sinó guanyar experiència.



Els resultats als Mundials sub-23 i a la Copa d’Europa ha portat un replantejament. «El Mundial no el teníem ni al cap», afirma el seu entrenador, Joan Erola, però amb el què el seu pupil ha recollit fins ara en la present campanya els ha fet variar el plantejament inicial. Participarà el 25 d’aquest mes a la prova de 15+15 skiatlon i l’1 de març en la de 15 quilòmetres estil clàssic. No competirà en més per a què no se solapi amb el calendari de la Copa d’Europa, on ocupa la segona plaça de la general, i per finalitzar el curs «ser al top 5 del rànquing estaria molt bé». A Lahti «la posició no és tan important, però sí ser competitiu en el temps de carrera». Erola espera que fins a final de temporada «aguanti el nivell que ha tingut fins ara, que ha estat excel·lent», i està segur que «si competeix al nivell dels últims dos mesos ho farà bé i serà competitiu». De cara a la pròxima temporada la intenció és que faci alguna cursa de la Copa del Món i tindrà l’opció de classificar-se per als Jocs Olímpics. En aquest sentit destaca que sigui a Finlàndia per a què «comenci a conèixer un gran esdeveniment com és el Mundial».

Esteve admet que ser en una competició com la de Lahti és «un somni per a qualsevol atleta» i no vol exterioritzar els seus objectius, només «fer-ho el millor possible». Assegura que la quarta plaça aconseguida en sub-23 als Estats Units «no me l’esperava» i de cara a la propera temporada «per a mi és més important fer una Copa del Món que unes olimpíades».