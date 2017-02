Naturlandia prescindeix dels treballadors eventuals

Josep Miquel Vila va assegurar el 21 de gener passat que l’empresa KPMG estava elaborant un pla de viabilitat perquè Naturlandia reduís dràsticament les enormes pèrdues que tenia però que «no hi haurà acomiadaments». El cert, però, és que s’ha reorganitzat el calendari de l’ecoparc i ara tanca dos dies d’entre setmana i els mesos de maig i novembre, per la qual cosa s’ha procedit a prescindir dels treballadors eventuals. Això és el va afirmar ahir a EL PERIÒDIC D’ANDORRA un dels afectats: «Fa menys d’un mes que em van trucar per dir-me que no calia que tornés i ja he rebut la quitança i m’han liquidat per acomiadament sense preavís».



El treballador eventual tenia un contracte de 16 hores a la setmana de caps de setmana i també es guanyava extres els dies festius i èpoques de més afluència com Nadal o Pasqua. Aquesta font no va saber determinar quants temporers treballaven a Naturlandia, però sí va confirmar que «si no han estat tots, ens han fet fora a la gran majoria» afectats pel nou calendari que no requereix tant personal i que té suficient amb reorganitzar els treballadors fixes els dies que obre portes.



Amb aquesta mesura, el Comú de Sant Julià de Lòria pretén no perdre cèntims i de fet, de cara al 2017, el cònsol major va avançar que tindrà un balanç equilibrat de guanys i pèrdues, tot i que s’ha previst una partida de 700.000 euros «per prudència», per si s’han de pagar el retorn dels interessos del préstec dels bancs.