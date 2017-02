Verdú aconsegueix entrar en el top 30 de la combinada alpina

L’objectiu d’entrar entre els 30 primers el va aconseguir Joan Verdú a la combinada alpina dels Campionats del Món de l’estació suïssa de Saint Moritz. Va finalitzar després de les dues mànegues a la 27a posició, mentre que Marc Oliveras era 37è.



En primera instància es disputava el descens, on va concloure 25è. Després venia l’eslàlom, on només va perdre dues posicions per concloure amb un temps total de 2.29,72 minuts. Oliveras finalitzava amb 2.33,71. Pel rendiment a la primera mànega, Verdú es mostrava «molt content sobretot per la part de dalt, que era on tenia més problemes aquests dies. He estat més ràpid que en els dies anteriors, i en la part intermitja, que és on aconsegueixo ser més ràpid, he aconseguit també fer una bona mànega. Estic només a 2.20 del millor i això és molt positiu perquè el descens no era la meva prioritat». A continuació, la prova tècnica, va ser més complicada perquè «fa molt temps que no he pogut entrenar pel calendari i m’ha faltat ritme. He sortit amb ganes però ja a la tercera porta he fet un petit error que m’ha fet perdre velocitat al pla. La baixada he anat tècnicament esquiant bé però m’ha faltat ritme i agressivitat». La 27a plaça «és un resultat excel·lent perquè el meu objectiu era entrar entre els 30 primers».



Oliveras, que posa fi a la seva participació als Mundials, assenyala que «m’esperava una miqueta més, venia amb confiança. Les parts que em sentia còmode he pogut esquiar a un nivell alt, he tingut intermitjos bons. En general el resultat total no em convenç i el balanç és regular». El suís Luca Aerni, de 23 anys, va donar la gran sorpresa adjudicant-se la medalla d’or. No només perquè és el primer gran èxit de la seva carrera, sinó perquè va concloure la mànega de descens en la trentena posició. En eslàlom va volar per concloure amb un registre de 2.26,33. La plata va ser per l’austríac Marcel Hirscher (2.26,34) i el bronze pel també helvètic Mauro Caviezel (2.26,34).

Gutiérrez, 23a a Àustria / Mireia Gutiérrez va participar en l’eslàlom de la Copa d’Europa de Göstling / Hochkar (Àustria), on va concloure a la 23a posició. Va marcar un crono d’1.36,27 minuts, sumant 8 punts, per un total de 109 a la general, que la deixen a la 20a plaça. La vencedora va ser la sueca Anna Swenn-Larsson (1.33,46). Al podi també pujaven les alemanyes Marina Wallner (1.33,86) i Susanne Weinbuchner (1.34,23).

Pallàs venç a Soldeu / Al sector de Grandvalira-Soldeu va disputar-se un supergegant FIS on en categoria femenina va imposar-se Carmina Pallàs. Va signar un crono d’1.00,89. Cande Moreno també va pujar al podi, sent segona amb 1.02,02. Laura Arnabat va ser 6a (1.05,55), Clàudia Mijares 7a (1.05,62) i Mariona Raméntol 9a (1.06,11).



En masculí Kevin Courrieu va ser el nacional més destacat, acabant tercer amb 1.00,00. Per davant va tenir els francesos Alexandre le Dantec amb 58,64 segons i Aubin Clement (59,86). Matías Vargas va ser 5è (1.00,06), Xavi Salvadores 8è (1.00,87), Josh Alayrach 9è (1.01,06), Robert Solsona 16è (1.01,59), Lucas López 19è (1.01,86), Joaquim Rodríguez 23è (1.02,48), Martín Vargas 24è (1.02,65), Albert Pérez 25è (1.02,78), Nicolàs Castro 26è (1.02,82), Joaquim Gali 32è (1.05,20) i Arturo León 36è (1.15,41). No acabaven Cerni Mesa, Pol Suárez i Àlex Rius.