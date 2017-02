Notícia Rascagneres proposa doblar les cotitzacions en la pròxima dècada El president de la CASS suggereix que la contribució augmenti dels 12 als 24 punts Rascagneres, president de la CASS, en una roda de premsa. Autor/a: MARICEL BLANCH

Mantenir la sostenibilitat del sistema. És l’objectiu prioritari de la reforma del model d’atenció sanitària i de seguretat social, que se sosté gràcies a les cotitzacions dels assalariats. El president de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jean-Michel Rascagneres, suggereix doblar les cotitzacions perquè ·tal com és avui el sistema, les cotitzacions no cobreixen les despeses», va declarar ahir en una entrevista al programa Ara i aquí de RNA.



Rascagneres va prendre la proposta del seu antecessor, Josep Delgado, que ha comentat que el percentatge de cotització del salari ha de passar dels 12 als 24 punts. Això sí, l’augment no es faria de cop, sinó progressivament, durant els pròxims 10-15 anys. L’increment seria d’entre un 1 i un 2% anual.



El president de la CASS va explicar que en països que tenen un sistema similar a l’andorrà –i va citar Mònaco, San Marino, Liechtenstein i Nova Caledònia– el percentatge de cotització és el doble que el d’Andorra. Amb tot, Rascagneres va aclarir que aquesta ha de ser «una decisió política». «No hi ha una única solució, hi ha diferents fórmules, però ja no depenen de la CASS». Entre les propostes suggerides pel ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, en la seva compareixença davant la Comissió Legislativa de Sanitat, hi ha la d’augmentar els anys de cotització dels assalariats, és a dir, endarrerir l’edat de jubilació, i aconseguir un finançament extra a través de taxes aplicades als productes nocius per a la salut com tabac i alcohol, i també la benzina.



Durant l’entrevista, realitzada en directe a la planta baixa de la CASS, Rascagneres va recordar que «entre el 1968 i el 2008 no s’ha fet feina, hi ha hagut un desfasament que no s’ha cobert». Això, però, no es pot solucionar «de cop, sinó a poc a poc», per això es proposa l’increment progressiu durant la pròxima dècada.



Amb tot, el president de la CASS admet que un augment de les cotitzacions repercutirà la butxaca dels assalariats i, per tant, s’hauria de fer amb consonància amb el país (i que la gent no perdi capacitat adquisitiva i pugui afrontar la pujada del que aporta del seu salari a la seguretat social).



Quant al dèficit de la parapública, Rascagneres va admetre que «sempre n’hi haurà», però que l’assumeix l’Estat i que, en cap cas, la reforma pretén fer-lo desaparèixer ja que amb el sistema actual és impossible.



La CASS ja disposa de l’estudi financer, realitzat per tècnics francesos, i que durant el mes de març es presentarà al Consell General.



No veu clar que beneficiï als autònoms que cotitzin segons els seus beneficis



Els autònoms hauran de cotitzar enguany a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social un total de 449,1 euros mensuals. La quantitat s’extreu del 22% del salari global mensual mitjà que les persones assalariades cotitzen a la CASS que per aquest any s’ha calculat en 2.041,35 euros. Del 22%, el 10% és el que paguen a la branca general i el 12% per a la jubilació. L’any passat la cotització era del 20%, però es va apujar dos punts.



Els autònoms han demanat en reiterades ocasions que l’import que paguen sigui proporcional als seus beneficis ja que consideren que seria una distribució més justa. No obstant això, el president de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va comentar ahir que no té clar que una mesura així sigui favorables per als treballadors per compte propi. De fet, tem que si s’aplica un percentatge sobre els seus beneficis –que no ingressos– alguns acabin pagant més dels 449,1 euros mensuals. El càlcul, però, depèn de les dades que té l’Agència Tributària. Amb tot, Rascagneres va precisar que «els autònoms empresaris no poden pagar menys que els autònoms assalariats».