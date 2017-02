Notícia La lliure elecció de metges i la consulta a fora es mantenen Els pacients tindran un facultatiu de referència que els derivarà a l’especialista Imatge genèrica de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: El Periòdic

Davant de la reforma sanitària i la revisió del conveni entre el Col·legi de Metges i la CASS no s’ha previst eliminar la lliure elecció del metge per part del pacient ni la lliure implantació dels facultatius al país. El president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va assegurar ahir, en una entrevista al programa Ara i aquí de RNA, que no es planteja limitar el nombre de convencionats i que els cotitzants podran seguir escollint el seu metge de referència i demanar segones opinions, també fora del país.



La nova sanitat apostarà per la via integrada, és a dir, que cada persona ha de disposar d’un metge de capçalera i aquest ha de ser qui el derivi, quan calgui, a l’especialista, que podrà escollir el pacient. En cap cas hi haurà imposició de professional. Quan es vulgui una segona opinió fora del sistema sanitari andorrà, el metge de referència o l’especialista hauran de fer un informe. «El centre del sistema és el pacient», va insistir Rascagneres.



Quant al nou conveni entre els metges i la CASS, el president de la parapública va recordar que, com que ja es tenen els 10 principis bàsics de la reforma sanitària, el nou acord es redacta a partir del nou paradigma. Per això, el conveni vigent s’ha prorrogat tres mesos: si s’hagués renovat, s’hauria hagut de fer per un any i la intenció és aplicar, al més aviat possible, el nou marc. Amb tot, Rascagneres va garantir que tot es negocia i que no hi ha «cap imposició».



Metges liberals / Coincidint amb el Dia de la Ràdio, RNA també va entrevistar el director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet, que al programa Becaris va explicar que el conveni del SAAS amb els metges liberals per la utilització de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell encara no està tancat. El directiu va matisar que els metges no hauran de pagar una taxa per utilitzar les instal·lacions hospitalàries, sinó que el cobrament es farà a partir del sistema de facturació.



Martínez també va avançar que s’estan mantenint converses amb l’Hospital de Sant Pau de Barcelona per pal·liar la manca d’otorrinolaringòlegs (coll, nas i oïda). Actualment, al país només n’exerceixen dos i la visita periòdica dels especialistes barcelonins resoldrien la mancança.