Notícia El Madriu es vol agermanar amb una vall europea similar Andorra la Vella assumeix la presidència de la Comissió de Gestió

La Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror estudia la possibilitat d’agermanar-se amb algun altre territori europeu que tingui la mateixa valoració de paisatge d’interès cultural, amb l’objectiu de formar part d’una xarxa en què compartir recursos en matèria de cooperació, recerca i voluntat. La proposta es va tractar ahir durant la primera reunió de la Comissió a Andorra la Vella, que assumeix la presidència de torn durant el 2017.



La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va explicar que durant la trobada es va parlar de la voluntat de millorar la senyalització o de la contractació de treballadors eventuals a l’estiu, informa l’ANA. També es va parlar de la decisió d’iniciar el projecte per recollir en un llibre les vivències i la memòria històrica de persones vinculades amb la Vall.



A més de Marsol, a la reunió també hi van assistir el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, que és el delegat comunal a la Comissió; els cònsols majors d’Encamp i Escaldes-Engordany, Jordi Torres i Trini Marín, i el cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Julià Call, ja que són els territoris pels quals s’estén la Vall. No hi ha faltat la directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simon, i el secretari general del Comú d’Andorra la Vella, Jordi Puy.



La Unesco va declarar la Vall Patrimoni Cultural de la Humanitat l’any 2004.