Notícia ‘Orgasmes’, amb Roger Pera, per celebrar el Dia de la dona La comèdia, de Dan Israely, tracta sobre les diferències entre els sexes Cartell de l’obra ‘Orgasmes’ amb Sam Sánchez i Roger Pera.

Encamp celebrarà el Dia internacional de la dona treballadora (8 de març) amb la representació de l’obra Orgasmes, amb Sam Sánchez i Roger Pera. La peça teatral s’endinsa en el món de la parella i parla dels dos sexes: les seves diferències, les seves virtuts, les seves debilitats, les seves actituds i sobretot, la manera com al final, inevitablement, l’un i l’altre són el complement ideal.



L’espectacle humorístic planteja preguntes com «per què els homes i les dones no poden portar-se bé?», amb respostes com «perquè Déu va crear primer l’home però, amb les presses pròpies de l’estrès de l’època, va cometre alguns errors de principiant».



Segons l’autor, Dan Israely, Déu va perfeccionar de seguida el primer model, l’home, i va crear a la dona. A més de les diferències físiques també n’hi va introduir de tipus emocional i de comportament. Aquests desajustos racionals i emocionals han mantingut a homes i dones a mata-degolla fins als nostres dies. Però el sexe atrau i uneix, i aconsegueix que ens estimem i respectem com a parella.



La funció serà les 21.30 hores al Complex d’Encamp i les entrades, ja a la venda, valen 10 euros.