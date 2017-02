Intent de furt frustrat a un establiment de Riberaygua

Un establiment comercial de l’eix del centre comercial va patir un intent de furt frustrat durant la matinada del dilluns al dimarts passats. Els lladres van forçar la porta de l’establiment, de doble vidre –com tot l’aparador que hi ha al voltant–, i van aconseguir entrar-hi just en el moment en què va saltar l’alarma antirobatoris. Això va fer que haguessin de fugir amb les mans buides, sense cap botí.



Els fets van succeir al voltant de les quatre de la matinada. Minuts després el propietari del local va rebre la trucada de l’empresa de seguretat, com també la Policia, que va enviar un patrulla al lloc dels fets per investigar què havia passat i buscar possibles proves per trobar l’autor o autor de l’intent de furt. «L’únic que puc dir-te és que no han robat res. Ni material ni diners», va manifestar el propietari, amb cara de preocupació i refusant donar més explicacions sobre el tema.



La botiga és TheSneakerOne, i està situada al carrer Riberaygua, a uns 50 metres de l’encreuament amb l’avinguda Meritxell, i es dedica a la venda de vambes de moda amb disseny exclusiu. Els lladres tan sols van poder ocasionar desperfectes a la porta, ja que van fer palanca amb les frontisses i el pany per desencaixar-la i poder entrar.

Aquests tipus d’actes vandàlics comencen a generar intranquil·litat dins el sector dels mitjans i petits comerciants, ja que a Andorra no són habituals els robatoris i en els darrers mesos se n’han registrat uns quants –no se sap si tots ells han estat dels mateixos autor o de diferents– a través d’aquest modus operandi: el de forçar l’entrada als locals durant la matinada, la millor manera de passar desapercebut perquè tothom està dormint.