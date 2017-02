Dues jornades de donació de sang es faran a les pistes d’esquí

El secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León; el gerent de la Creu Roja, Sergi Penedès; i la doctora del Laboratori del SAAS Rosa Isabel Upegui van presentar ahir el nou format de les campanyes de donació de sang per al 2017 sota el lema Som donants d’alçada, segons informa l’agència ANA. Després de tres anys duent a terme tres jornades anuals, s’ha optat per arribar fins a les cinc i dues d’elles –el 18 de febrer i el 6 de març– tindran lloc a les pistes d’esquí, aprofitant la massa crítica que s’hi concentra. El telecabina de la Massana serà gratuït per als donants, que també rebran un petit esmorzar. «Prenent les mesures pertinents, no hi ha cap problema per continuar esquiant», van deixar clar els organitzadors.



La nova campanya té per objectiu consolidar i augmentar el nombre de donants, que el 2014 van ser 715, el 2015 944 i el 2016 es va arribar als 1.050. A més, a cada campanya es registra un 20% de donants nous. «És un acte altruista, senzill, controlat i que no comporta cap risc pel donant», va assegurar León.