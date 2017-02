El PS reclama informació sobre la gestió del fons de pensions

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual requereix tota una sèrie de documentació relativa a l’evolució i la gestió del fons de pensions de la funció pública. El parlamentari demanda, entre altres documents, les actes de la comissió de seguiment així com dades relatives al concurs per a la selecció, recentment tancat, d’una entitat dipositària i una gestora dels diners aportats pels treballadors. En aquest sentit, el polític va remarcar que la petició «s’emmarca en el procés de control que, des de la formació, s’està fent del nou sistema de jubilació d’ençà de la seva aprovació al Consell General la passada legislatura».



En l’escrit tramitat a Sindicatura, Alís demana, en primer lloc, «dades financeres sobre l’estat actual del pla de pensions», incloent l’import, la gestió realitzada fins a la data i els rendiments obtinguts. Per altra banda, també demana informació sobre l’activitat de la comissió de seguiment i sol·licita totes les actes des de la seva creació així com la política d’inversió acordada per l’òrgan. En aquest sentit, el conseller va demanar més dades sobre el procés de contractació d’una entitat gestora i una altra de dipositària del fons, recentment finalitzat. D’altra banda, també reclama els plecs de bases emprats per a la selecció, així com també els procediments de contractació, l’informe previ preceptiu que havia d’elaborar la comissió de seguiment, els contractes de prestació de serveis signats i els informes d’adjudicació de tots ells.



Alís també va posar de relleu que la demanda d’informació entra «dins la dinàmica que es porta duent a terme des que es va votar la llei arran de la publicació de l’adjudicació de l’entitat gestora i de la dipositària», amb la intenció de «fer el seguiment i controlar que tot el que es fa en relació a la gestió del fons s’adequa a la llei».



Partit Socialdemòcrata, PS, Alís, fons de pensions